Settimana instabile, con pioggia e freddo. Da domenica finalmente sole e temperature in rialzo

Oggi forte maltempo con anche Foehn, domani tregua, da mercoledì nuovo incremento dell'instabilità ma più irregolare e in esaurimento per sabato.

Le temperature subiranno un calo generale con valori che saranno sotto le medie del periodo. Da domenica la situazione dovrebbe tendere a una stabilità maggiore e ad un aumento delle temperature.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 11 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino tranne sulle Alpi di confine dove insisteranno nubi per buona parte della giornata.

Temporali anche forti su Liguria orientale, in miglioramento dal pomeriggio. Sempre al pomeriggio, grazie all'ingresso di un fronte freddo, si attiveranno temporali anche molto forti su est Piemonte al confine con la Lombardia, dove si potranno avere grandinate anche importanti. Sul resto del Piemonte i modelli non vedono fenomeni diffusi o estremi, ma data la forte instabilità della colonna d'aria, temporali isolati e anche molto intensi saranno possibili tra torinese-cuneese verso astigiano ed alessandrino.

Temperature in leggero aumento con massime comprese tra 20 e 24 °C, venti assenti o deboli variabili, possibili raffiche durante i rovesci più intensi.

Venti: inizialmente deboli su pianure, moderati o localmente forti di Libeccio sulla Liguria, specie sul Levante. Dal pomeriggio forti venti di Foehn sulle Alpi, che potranno arrivare con raffiche fino sulle pianure adiacenti. Raffiche intense anche possibili durante i temporali.

Martedì 12 maggio

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle pianure e sulla Liguria. Sulle Alpi nordoccidentali e valle d'Aosta ancora nuvoloso tra notte e mattino con piogge diffuse, e nevicate che scenderanno a fine evento fino ai 1500/1600m.

Temperature stazionarie o in lieve calo nelle massime causa aria più fresca e comprese tra 18 e 22 °C. Minime comprese tra 10 e 15 °C. Venti molto forti di Foehn tra notte e mattina, con raffiche anche oltre i 70/80 km/h fino in pianura, attenuazione durante la mattinata.

Da mercoledì 13 a sabato 16 maggio

Persisteranno condizioni di instabilità legate a correnti cicloniche provenienti dal nord Europa. Instabilità però più irregolare e che potrebbe avere la massima intensità tra venerdì e sabato mattina. Le temperature saranno di nuovo in calo e piuttosto fresche per il periodo.

Tendenza successiva

La situazione sarà in generale miglioramento a partire da domenica, vedremo poi nel dettaglio con i prossimi aggiornamenti come si evolverà la situazione.

Previsioni stagionali

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Previsione rischio grandine e dati grandinate

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Cuneo

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Savona

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