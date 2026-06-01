VOLLEY / VBC Mondovì riparte da Riccardo Gallia: nuova guida per la Serie C 2026/27

Archiviata la delusione per il ritorno in Serie C dopo una sola stagione nelle categorie nazionali, il VBC Mondovì guarda già avanti e avvia la programmazione per il campionato 2026/27. La società presieduta da Giancarlo Augustoni ha scelto di ripartire da un nuovo allenatore, puntando però su un volto ben conosciuto nell’ambiente biancoblù.

Dopo l’addio a Vittorio Bertini, sarà infatti Riccardo Gallia a guidare la prima squadra monregalese. Ex giocatore di alto livello, Gallia vanta una carriera in Serie A1 con le maglie di Torino, Cuneo, Roma, Milano e Gioia del Colle, oltre a 34 presenze con la Nazionale italiana.

Una scelta nel segno della continuità, considerando il percorso recente del tecnico: nelle ultime stagioni ha allenato la formazione cadetta del VBC Mondovì in Serie D, ottenendo risultati più che positivi sia sul piano delle prestazioni di squadra sia nella crescita tecnica dei singoli atleti.

Per Gallia si tratta in realtà di un ritorno sulla panchina della prima squadra. Aveva già guidato il VBC Mondovì nelle stagioni 2008/09 e 2009/10 in Serie B2, centrando in entrambe le occasioni la qualificazione ai play-off. Importante anche il lavoro svolto nel settore giovanile, con la conquista del titolo regionale Under 17 nelle stagioni 2014/15 e 2015/16.

Dalla stagione 2023/24 era tornato a lavorare con il club monregalese alla guida della Serie D, consolidando un percorso tecnico che ora lo riporta al vertice del progetto sportivo. La società punta su esperienza, conoscenza dell’ambiente e capacità di valorizzare i giovani per costruire una stagione di rilancio.

Il nuovo corso del VBC Mondovì è ufficialmente iniziato.