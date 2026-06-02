VOLLEY / La Mon.Vi. Bam Under 14 femminile tra le migliori compagini giovanili italiane

È un risultato di grande prestigio quello ottenuto dalla Mon.Vi. Bam Under 14 femminile, che alle Finali Nazionali Giovanili di Agropoli ha conquistato una splendida medaglia di bronzo, confermandosi tra le migliori realtà giovanili della pallavolo italiana.

L’avventura è iniziata martedì 26 maggio, quando squadra, staff e accompagnatori sono partiti in treno alla volta della Campania.

Un viaggio lungo, carico di emozioni e aspettative, che ha segnato l’inizio di una settimana intensa e ricca di significato per tutto il movimento monregalese.

Il percorso delle giovani rossoblù è stato di altissimo livello fin dalle prime gare. Nella fase a gironi, disputata tra giovedì e venerdì, la Mon.Vi. Bam ha chiuso al primo posto nel Girone F, vincendo tutte e tre le partite con un netto 3-0: contro Gielle Imoco San Donà Conegliano (Veneto), Volley Palermo (Sicilia) e Bimont Rosa (Toscana). Un cammino impeccabile che ha permesso alle monregalesi di accedere ai quarti di finale da protagoniste.

Sabato mattina è arrivato un altro successo perentorio: 3-0 alla Cuore di Mamma Cutrofiano, in una delle prestazioni più convincenti dell’intera manifestazione. Nel pomeriggio, la semifinale contro la Vero Volley Numia, poi laureatasi campione d’Italia, è stata una battaglia emozionante e combattuta punto su punto. Le rossoblù hanno ceduto solo al tie-break per 2-3, al termine di oltre due ore di gioco ad altissima intensità.

La reazione è arrivata con grande maturità nella finale per il terzo posto, disputata domenica mattina. Ancora una volta contro la Gielle Imoco San Donà Conegliano, la Mon.Vi. Bam ha saputo trovare energie fisiche e mentali per imporsi 3-2, conquistando così un meritatissimo posto sul podio nazionale e confermando il risultato ottenuto dodici mesi fa a Lignano Sabbiadoro.

Tra le protagoniste della settimana spicca il riconoscimento individuale assegnato a Sara Lukic, premiata come miglior libero dell’intera manifestazione. Un premio che valorizza il suo talento, la sua continuità e il lavoro svolto nel percorso di crescita iniziato nel Vicoforte Volley e proseguito nel progetto Mon.Vi.

Il bilancio complessivo della stagione è straordinario:

– Titolo regionale Under 14

– Terzo posto regionale Under 13

– Secondo posto territoriale Under 12

– Terzo posto nazionale Under 14

Risultati che confermano la solidità e la crescita del settore giovanile monregalese, frutto del lavoro quotidiano di tecnici, dirigenti, famiglie e atlete.

La società esprime grande soddisfazione per un percorso che testimonia la qualità del progetto Mon.Vi. e la capacità di formare giovani atlete pronte a competere ai massimi livelli nazionali.

LE ATLETE:

Roà Ginevra (capitano)

Revelli Erica

Conte Elisa

Morra Lucia

Politano Emma

Monga Glodie

Piretro Giulia

Lukic Sara

Barattero Giulia

Giubergia Viola

Arioli Agnese

Dumitrescu Rebecca

Faccia Virginia

LO STAFF:

1°allenatore: Viola Andrea

2°allenatrice: Mandrile Simona

Assistente allenatore: Chionetti Roberto

Dirigente: Quaglia Stefania

Preparatori atletici: Bertone Floriana e Chessa Fabrizio

Fisioterapista: Gandolfi Sergio