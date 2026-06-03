VOLLEY FEMMINILE / Mondovì riparte dal capitano, Anna Aliberti ancora in rossoblu

Mondovì Volley riparte da una delle sue certezze più solide: il capitano Anna Aliberti vestirà rossoblu anche nella prossima stagione. Una conferma dal peso specifico importante, che rappresenta un segnale di continuità e identità alla vigilia di un’annata ancora tutta da definire, con un campionato ancora non ufficializzato dagli organi competenti ma che non ha fermato il DS Max Rubado nella creazione del nuovo roster.

Arrivata a Mondovì dodici mesi fa, Anna Aliberti ha saputo inserirsi con naturalezza nell’ambiente monregalese, diventando fin da subito un punto di riferimento per compagne e staff. La sua stagione è stata un crescendo di leadership, presenza e affidabilità: qualità che l’hanno resa un modello dentro e fuori dal campo, incarnando lo spirito del progetto rossoblù.La centrale cuneese rappresenta una pedina chiave per il lavoro che attende coach Daniele Sciarrotta. La scelta di proseguire insieme assume un valore ancora più significativo: stabilità tecnica, continuità di gruppo e una guida riconosciuta nello spogliatoio.

Classe ’96, cresciuta nel settore giovanile del Cuneo Granda Volley e protagonista di una carriera che l’ha portata in diverse piazze italiane, Anna Aliberti ha ritrovato nel Monregalese un ambiente ideale per esprimere esperienza, carattere e maturità agonistica. La sua presenza sarà un punto fermo nella costruzione della nuova squadra.

Queste le dichiarazioni di Anna Aliberti: “Sono super contenta di rimanere a Mondovì, che è una delle realtà più strutturate del nostro territorio, capace di mettere la squadra nelle condizioni migliori possibili per affrontare il campionato. La società, son certa, anche quest'anno allestirà una squadra che possa essere competitiva per fare un campionato di vertice. Sono felice di poter vestire ancora i colori rossoblù e di poter dare il mio contributo e mettere a disposizione la mia esperienza per la nuova stagione! Sono curiosa di conoscere le nuove ragazze con cui giocherò e non vedo l'ora che inizi la nuova stagione, intanto godiamoci questa bella estate e il riposo, cariche per ripartire insieme ancora una volta!"

Anna Aliberti

2014-2018: Cuneo Granda Volley (B2, B1, A2)

2018-2019: Tecnoteam Volley Albese (B1)

2019-2020: CBL Costa Volpino (B1)

2020-2022: Pallavolo Capo d'Orso Palau (B1)

2022-2024: Fo.Co.L. Legnano (B1)

2024-2025: Pallavolo Capo d'Orso Palau (B1)

2025-2026: Mondovì Volley (B1)