House of Volley cerca volontari per sostenere il settore giovanile a Cuneo, Fossano e Bra

Il progetto House of Volley, che coinvolge le società sportive Granda Volley Academy e Libellula Volley Bra, opera nel settore giovanile della pallavolo femminile, con l’obiettivo di promuovere sport, crescita personale e valori educativi attraverso l’attività sportiva sul territorio di Cuneo, Fossano e Bra.

L’iniziativa punta a costruire una rete di persone entusiaste e disponibili che possano contribuire concretamente alla crescita del progetto e al supporto delle giovani atlete, dentro e fuori dal campo.

I volontari potranno offrire il proprio aiuto in diversi ambiti:

* servizio campo e logistica durante le partite;

* tavolo segnapunti e gestione referti, con formazione a cura della società;

* supporto alle trasferte e guida dei pulmini societari;

* supporto studio per le atlete tra il termine delle lezioni scolastiche e l’inizio degli allenamenti;

* comunicazione, foto e video a bordo campo;

* partecipazione ed organizzazione di eventi e iniziative societarie.

Lo sport cresce grazie alla partecipazione e al sostegno delle persone del territorio. Ogni aiuto può fare la differenza per offrire alle giovani atlete un ambiente sempre più accogliente, educativo e stimolante.

House of Volley invita tutti coloro che desiderano vivere da vicino il mondo della pallavolo e contribuire alla crescita dello sport giovanile femminile sul territorio a mettersi in contatto con la società.





Per informazioni: info@houseofvolley.eu