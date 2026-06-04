Dal Giro d’Italia Women alle Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso è un giugno all'insegna del ciclismo

Dal gran finale del Giro d’Italia Women all’apertura delle Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso, nel mese appena iniziato le valli dominate dall’iconica sagoma del Re di Pietra saranno teatro di un ideale passaggio di testimone fra il ciclismo femminile d’élite e quello animato dalla passione per le ascese in bicicletta. Domenica 7 giugno i 145 chilometri della Saluzzo-Saluzzo decreteranno la vincitrice della trentasettesima edizione del Giro femminile, sabato 20 giugno toccherà ai 9 chilometri che da Crissolo conducono a Pian del Re inaugurare il calendario delle salite precluse al traffico motorizzato.

Punto di contatto fra i due eventi sarà la salita di Montoso, GPM affrontato dal versante di Bibiana nella tappa del Giro d’Italia Women e seconda ascesa della settimana delle Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso, con chiusura al traffico sabato 4 luglio sul versante di Bagnolo Piemonte e la possibilità di proseguire sino a Rucas. Il legame fra i due eventi non si esaurirà con lo scollinamento a Montoso, visto che i passaggi sulle collette di Paesana, Brondello e Rossana condurranno le “girine” nelle valli Po, Varaita e Maira, protagoniste delle Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso nel corso dell’estate 2026.

Per Enrico Falda, Assessore allo Sport del Comune di Saluzzo, «ospitare la partenza e l’arrivo dell’ultima tappa del Giro d’Italia Women 2026 rappresenta per il territorio un motivo di grande orgoglio e una straordinaria vetrina internazionale. Il ciclismo è parte della nostra identità e questo evento conferma la capacità della città e delle Terre del Monviso di accogliere manifestazioni sportive di altissimo livello. Sarà una festa di sport, partecipazione e promozione del territorio che coinvolgerà tutta la comunità, nel segno dei valori più autentici del ciclismo».

Dopo la data di Pian del Re, venerdì 3 luglio, al Colle dell’Agnello inizierà la settimana di scalate consecutive nelle valli Infernotto, Po, Varaita, Maira, Grana e Stura. Ai 2744 del valico trasfrontaliero più alto d’Europa confluiranno anche i ciclisti provenienti dal versante francese, in occasione della giornata conclusiva dell’evento “gemello” d’Oltralpe: la Tournée des Grands Cols. Alla già annunciata chiusura di sabato 4 luglio a Montoso e Rucas, seguirà una delle due novità dell’edizione 2026: la Strada dei Cannoni che, domenica 5 luglio, chiamerà a raccolta le ruote grasse delle gravel e delle mountain bike, sulla dorsale che separa le valli Varaita e Maira.

Lunedì 6 luglio si rimarrà sullo stesso crinale con l’ascesa al Colle di Sampeyre, mentre martedì 7 luglio si tornerà a Pian del Re, per la versione infrasettimanale della scalata fino alle sorgenti del Po. La seconda novità dell’edizione 2026 sarà in calendario mercoledì 8 luglio, quando il traffico motorizzato verrà interdetto nello spettacolare scenario della salita che conduce a Sant’Anna di Vinadio. L’ascesa sui tre versanti del Colle Fauniera di giovedì 9 luglio anticiperà l’epilogo serale della settimana fissato sulla salita di Montemale venerdì 10 luglio. A chiudere l’edizione 2026 saranno gli appuntamenti di domenica 6 settembre al Colle dell’Agnello e di sabato 12 settembre al Colle Fauniera.

La partecipazione agli eventi è gratuita e non occorre preiscrizione. Per partecipare è sufficiente presentarsi al punto di ritrovo di ogni singola giornata. Chi si registra ottiene un talloncino commemorativo da posizionare sulla propria bicicletta. Le partenze alla francese degli eventi sono fissate alle ore 8, a eccezione delle date del Colle dell’Agnello e del Pian del Re, con avvio alle ore 9. Nonostante la chiusura ad auto e moto, è comunque necessario rispettare le norme del codice stradale, tenendo la destra e scendendo a velocità moderata nel ritorno. Si ricorda l’obbligatorietà dell’uso del casco e si consiglia di portare guanti, k-way o indumenti pesanti per la discesa e di controllare lo stato di efficienza della propria bicicletta. In ognuna delle undici giornate verranno scattate fotografie ai partecipanti che potranno scaricarle gratuitamente dal sito www.scalateleggendarie.it

La quinta edizione delle Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso è organizzata da Terres Monviso, la strategia di area vasta che raccoglie le Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo e dal Comune di Saluzzo con la collaborazione tecnica di Velo Caraglio e Vigor Cycling Team. Gli eventi di Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso sono sostenuti dal programma Interreg Alcotra nell’ambito del progetto ATTRA(c)TIVE che fa parte del PITER+ Terres Monviso.