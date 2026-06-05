Confapi Cuneo riunisce imprese e territorio: oggi l’Assemblea Generale 2026 a Vicoforte

Oggi è una giornata dedicata al confronto, alle prospettive economiche e al futuro delle piccole e medie imprese quella organizzata da Confapi Cuneo presso l’Auditorium del Regina Montis Regalis Hotel di Vicoforte.

L’appuntamento, intitolato “Riprogettare il Futuro – Tendenze globali e nuovi modelli per le PMI”, rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per l’associazione che riunisce le piccole e medie imprese della provincia di Cuneo.

Il programma prenderà il via già nel primo pomeriggio con una proposta speciale dedicata ai partecipanti: dalle ore 14 alle 17 sarà infatti possibile prendere parte alle visite guidate alla celebre Cupola del Santuario di Vicoforte. Un’esperienza suggestiva che consentirà di ammirare da vicino uno dei gioielli architettonici più conosciuti del Piemonte. Per accedere al percorso verranno forniti imbragatura e caschetto di sicurezza, motivo per cui gli organizzatori consigliano un abbigliamento comodo.

Alle ore 16.30 è prevista l’accoglienza degli ospiti, mentre alle 17.00 prenderà il via l’Assemblea Generale riservata ai soci Confapi.

Il momento centrale della giornata sarà alle ore 18.00 con il convegno pubblico aperto agli imprenditori e agli ospiti del territorio. Relatore d’eccezione sarà Carlo Alberto Carnevale Maffè, docente della SDA Bocconi School of Management, tra i più autorevoli esperti italiani sui temi dell’innovazione, della trasformazione digitale e dei nuovi modelli di business.

L’intervento offrirà spunti e riflessioni su come le PMI possano affrontare le grandi sfide dei prossimi anni, tra cambiamenti economici globali, innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e nuovi scenari competitivi.

La giornata si concluderà con un momento conviviale particolarmente atteso: un’apericena in cortile sotto le stelle, occasione ideale per favorire il networking tra imprenditori, professionisti, istituzioni e rappresentanti del mondo economico locale.