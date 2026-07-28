Antha SRL: la software house con base a Milano che digitalizza i processi aziendali

Antha SRL è una software house con base a Milano specializzata in consulenza ICT e sviluppo software su misura per aziende, Pubblica Amministrazione e organizzazioni complesse. Fondata con oltre 15 anni di esperienza nel settore IT, opera su Web, Mobile, IoT, Cloud, AI e Security, accompagnando i clienti in ogni fase del progetto digitale: dall'analisi alla manutenzione evolutiva.

Chi è Antha SRL e da dove nasce

Quando un'azienda decide di affrontare un progetto di trasformazione digitale, la scelta del partner tecnologico è forse la decisione più critica dell'intero percorso. Affidarsi a un interlocutore con esperienza reale sul campo, metodo consolidato e competenze verticali fa la differenza tra un progetto che decolla e uno che si arena a metà strada.

Antha SRL nasce esattamente da questa consapevolezza. È una società di consulenza ICT e sviluppo software fondata sull'esperienza maturata in più di 15 anni di lavoro sul campo nel mondo delle tecnologie informatiche in ambito Enterprise, Pubblica Amministrazione e PMI. Guidata dal CEO Giuseppe Caspani, che coordina la strategia digitale e i team di sviluppo, Antha ha costruito nel tempo un approccio pragmatico e orientato ai risultati concreti: non semplicemente consegnare un software, ma trasformare processi reali in scenari digitali funzionanti, integrati e scalabili.

La sede è a Milano, in Via Bernardo Quaranta 45 - un indirizzo che riflette il posizionamento della società nel cuore del tessuto produttivo e tecnologico del Paese. Ma la portata dei progetti sviluppati da Antha va ben oltre i confini geografici, come dimostrano le collaborazioni con organizzazioni internazionali come Emergency ONG.

La piattaforma ASKA: sviluppo configurabile e su misura

Uno degli elementi che distingue Antha SRL nel panorama delle software house italiane è la presenza di un framework proprietario di sviluppo, chiamato ASKA, che costituisce la base tecnologica su cui vengono costruite le soluzioni per i clienti. Questo approccio consente di coniugare due esigenze spesso in tensione tra loro: la velocità di sviluppo e l'altissimo livello di personalizzazione.

Grazie ad ASKA, Antha è in grado di configurare servizi, moduli e integrazioni in modo rapido, abbattendo i costi e i tempi tipici dello sviluppo da zero, senza però rinunciare alla flessibilità che ogni progetto richiede. Il risultato sono soluzioni digitali altamente configurabili, modulari e su misura, progettate per integrarsi profondamente con l'ecosistema IT già presente in azienda.

Sul piano tecnico, lo stack adottato da Antha include Python, Angular e l'integrazione nativa con le architetture Google Cloud. L'impostazione è API-first e basata su microservizi, il che garantisce affidabilità infrastrutturale, sicurezza dei dati e massima flessibilità nell'integrarsi con ERP, software gestionali e sistemi legacy già operativi presso il cliente.

Cosa distingue l'approccio di Antha rispetto ad altre software house

Non tutte le software house lavorano allo stesso modo. Antha si distingue per un approccio Agile e pragmatico che punta a obiettivi sostenibili nel presente e scalabili per il futuro. I progetti vengono affidati a micro-team autonomi e multidisciplinari, composti da analisti, sviluppatori backend e frontend, esperti DevOps, coordinati da un Project Manager dedicato.

Questa struttura permette di mantenere un presidio costante su ogni aspetto del progetto, riducendo i rischi di dispersione e garantendo al cliente un referente chiaro in ogni fase. Non un fornitore che scompare dopo la consegna, ma un partner strategico che resta a fianco dell'azienda anche dopo il rilascio.

Gli ambiti di intervento: Web, Mobile, IoT, Cloud, AI e Security

Antha SRL opera su sei macro-ambiti tecnologici, ciascuno pensato per rispondere a esigenze specifiche del mercato B2B e della Pubblica Amministrazione. La capacità di coprire l'intero spettro digitale, mantenendo una visione integrata, è uno dei principali vantaggi competitivi della società.

Ecco in dettaglio i sei ambiti in cui Antha è attiva:

Web: soluzioni per la digitalizzazione e l'automazione dei processi aziendali attraverso applicazioni web integrate e configurabili.

soluzioni per la digitalizzazione e l'automazione dei processi aziendali attraverso applicazioni web integrate e configurabili. Mobile: applicazioni mobile progettate per garantire un'interazione utente dedicata, fluida e fruibile in piena mobilità, sincronizzate con i sistemi centrali.

applicazioni mobile progettate per garantire un'interazione utente dedicata, fluida e fruibile in piena mobilità, sincronizzate con i sistemi centrali. IoT (Internet of Things): software per la gestione, il presidio e il retrofitting di impianti o macchine, abilitando il monitoraggio in tempo reale di reti di oggetti smart.

software per la gestione, il presidio e il retrofitting di impianti o macchine, abilitando il monitoraggio in tempo reale di reti di oggetti smart. Cloud: costruzione e manutenzione di soluzioni su architetture Cloud solide, scalabili e sicure, con utilizzo nativo di Google Cloud Platform.

costruzione e manutenzione di soluzioni su architetture Cloud solide, scalabili e sicure, con utilizzo nativo di Google Cloud Platform. AI (Intelligenza Artificiale): integrazione di servizi di Intelligenza Artificiale - sia standard che agentica - per potenziare funzioni, automatizzare decisioni e generare valore dai dati aziendali.

integrazione di servizi di Intelligenza Artificiale - sia standard che agentica - per potenziare funzioni, automatizzare decisioni e generare valore dai dati aziendali. Security: integrazione di servizi di sicurezza informatica a protezione di dati e applicativi, in linea con gli standard di settore e la normativa vigente.

La capacità di lavorare contemporaneamente su più ambiti - ad esempio costruire un'applicazione mobile collegata a sensori IoT su un'infrastruttura Cloud sicura con logiche di AI integrate - rende Antha un interlocutore completo per progetti di trasformazione digitale che richiedono competenze trasversali e una visione d'insieme.

La metodologia in 4 fasi: come Antha gestisce i progetti IT

Uno degli aspetti che le aziende apprezzano maggiormente quando scelgono una software house come partner è la chiarezza del metodo di lavoro. Antha ha strutturato il proprio approccio in una roadmap operativa articolata in quattro fasi, pensata per minimizzare i rischi e massimizzare il valore consegnato in ogni passaggio del progetto.

Fase 1 - Studio di fattibilità e analisi

Prima di scrivere una riga di codice, Antha dedica tempo e risorse alla comprensione del problema. Questa fase include verifiche tecniche preliminari, realizzazione di Proof of Concept (POC) e un'analisi approfondita di cosa il sistema dovrà fare e come. Anche un piccolo dettaglio non chiarito in questa fase può trasformarsi in una criticità costosa in corso d'opera: Antha lo sa e agisce di conseguenza, eliminando le insidie prima che la partenza del progetto possa subirne le conseguenze.

Fase 2 - Design e prototipazione

La seconda fase riguarda la progettazione dell'esperienza utente e la validazione del design prima dello sviluppo completo. Antha cura lo studio di interfacce UX e UI personalizzate sulle reali necessità degli utenti finali, ritenendo che la facilità d'uso non sia un optional ma un ingrediente imprescindibile per il successo di qualsiasi soluzione digitale.

A questo si aggiunge una fase di prototipazione: anche il miglior design richiede una prova sul campo, e i progetti Antha prevedono sistematicamente la costruzione di prototipi interattivi per raffinare le funzioni e validarle prima di procedere con lo sviluppo definitivo.

Fase 3 - Progettazione, sviluppo e delivery

Nella terza fase si entra nel vivo dello sviluppo. L'esperienza maturata su decine di progetti permette ad Antha di definire l'architettura più adeguata alle esigenze specifiche del cliente, sia sul fronte software che su quello infrastrutturale. Competenza e metodo si traducono in codice pulito, scalabile e manutenibile, consegnato con le modalità e i tempi concordati nella fase di analisi.

Fase 4 - Manutenzione evolutiva, presidio e assistenza

La quarta fase è quella che, paradossalmente, molte software house trascurano: il post-delivery. Per Antha, invece, la fine dello sviluppo è solo l'inizio di una nuova fase del rapporto con il cliente. Un progetto vincente è sempre in evoluzione: il mercato cambia, le esigenze crescono, emergono nuove opportunità tecnologiche. Antha resta a fianco dei clienti per cogliere queste opportunità e far crescere il sistema nel tempo, garantendo assistenza su anomalie, incidenti e presidio infrastrutturale continuativo.

I clienti e i case study: dalle grandi aziende alle organizzazioni umanitarie

Il modo migliore per capire il valore reale di una software house è guardare i progetti che ha realizzato e per chi. Il portfolio di Antha SRL racconta una storia di grande varietà e complessità: dai grandi gruppi industriali e universitari fino alle organizzazioni umanitarie operative in contesti critici.



Tra i clienti che hanno scelto Antha come partner tecnologico figurano realtà di primissimo piano come:

Politecnico di Milano - consulenza strutturata su analisi, progettazione e manutenzione evolutiva dei software applicativi e dei servizi integrati d'Ateneo, con un team dedicato attivo dal 2009 e ancora in corso.

Emergency ONG - sviluppo di un sistema per lo scambio dati tra ospedali in territori critici con forti limitazioni tecnologiche, gestendo connessioni internet incerte, vincoli governativi locali e processi di rendicontazione complessi.

EssilorLuxottica, NTT Data, Facile.it, Engineering, Lectra, iGuzzini, Sopra Steria, Porto di Livorno 2000 e molti altri.

Il progetto con Emergency ONG merita un approfondimento perché illustra bene la capacità di Antha di lavorare in contesti sfidanti. Partendo da processi di gestione dati non informatizzati e basati su file Excel, Antha ha implementato procedure uniformi che gestiscono le specificità dei diversi Paesi in cui opera l'ONG, riducendo i margini di errore e accelerando la rendicontazione. Un risultato concreto e misurabile in un contesto dove ogni ora conta.

Perché scegliere Antha SRL per un progetto di trasformazione digitale

La domanda che ogni responsabile IT o imprenditore si pone quando valuta una software house è sempre la stessa: perché questa e non un'altra? Nel caso di Antha, le ragioni sono concrete e verificabili, non semplici claim di marketing.

Ecco i principali elementi di valore che Antha porta in un progetto di digitalizzazione:

Esperienza verticale: oltre 15 anni di lavoro su progetti IT in ambito Enterprise, PA e PMI, con una profondità di competenza che si traduce in diagnosi più accurate e soluzioni più efficaci.

oltre 15 anni di lavoro su progetti IT in ambito Enterprise, PA e PMI, con una profondità di competenza che si traduce in diagnosi più accurate e soluzioni più efficaci. Framework proprietario ASKA: una piattaforma di sviluppo custom che abbatte i tempi e i costi senza sacrificare la personalizzazione, differenziando nettamente Antha da chi sviluppa tutto da zero o si affida esclusivamente a piattaforme di terze parti.

una piattaforma di sviluppo custom che abbatte i tempi e i costi senza sacrificare la personalizzazione, differenziando nettamente Antha da chi sviluppa tutto da zero o si affida esclusivamente a piattaforme di terze parti. Approccio full-cycle: dal primo incontro conoscitivo fino alla manutenzione evolutiva post-rilascio, Antha è presente in ogni fase del progetto, riducendo i rischi di discontinuità e garantendo una visione coerente nel tempo.

dal primo incontro conoscitivo fino alla manutenzione evolutiva post-rilascio, Antha è presente in ogni fase del progetto, riducendo i rischi di discontinuità e garantendo una visione coerente nel tempo. Stack tecnologico moderno: Python, Angular, Google Cloud e architetture API-first garantiscono soluzioni performanti, sicure e facilmente integrabili con i sistemi già in uso.

Python, Angular, Google Cloud e architetture API-first garantiscono soluzioni performanti, sicure e facilmente integrabili con i sistemi già in uso. Team multidisciplinare: micro-team autonomi con analisti, sviluppatori backend e frontend, esperti DevOps e un Project Manager dedicato che coordina e risponde al cliente.

micro-team autonomi con analisti, sviluppatori backend e frontend, esperti DevOps e un Project Manager dedicato che coordina e risponde al cliente. Track record verificabile: un portfolio clienti che include il Politecnico di Milano, Emergency ONG, EssilorLuxottica e NTT Data parla da solo.

A questi elementi strutturali si aggiunge qualcosa di più difficile da quantificare ma altrettanto importante: la cultura del risultato. Antha non consegna software - consegna soluzioni che funzionano nella realtà operativa dei clienti, progettate per durare e per crescere insieme al business.

FAQ: domande frequenti su Antha SRL

Antha SRL è una software house o una società di consulenza IT?

Antha SRL è entrambe le cose. Si definisce come una software house con base a Milano che integra le competenze di sviluppo software su misura con una consulenza ICT strutturata. Questo significa che non si limita a sviluppare codice su specifiche già definite, ma affianca il cliente anche nelle fasi a monte - analisi, studio di fattibilità, definizione dell'architettura - e in quelle a valle, ovvero il presidio e la manutenzione evolutiva dopo il rilascio.

Quali tecnologie utilizza Antha SRL nei suoi progetti?

Lo stack principale di Antha include Python per il backend, Angular per il frontend e Google Cloud come infrastruttura cloud di riferimento. I progetti sono costruiti su un'architettura API-first e microservizi, il che garantisce elevata scalabilità e facilità di integrazione con sistemi terzi come ERP, piattaforme gestionali e software legacy già in uso presso il cliente.

Antha SRL lavora anche con la Pubblica Amministrazione?

Sì. Antha ha una lunga esperienza di lavoro con enti pubblici e istituzioni accademiche. Il case study con il Politecnico di Milano - attivo dal 2009 e tuttora in corso - è l'esempio più evidente di questa competenza. Antha ha costruito per il Politecnico un ecosistema di soluzioni Enterprise che include Identity Management, architettura Cloud, sistemi di tracking dei ticket di assistenza, applicativi per la didattica e i servizi bibliotecari, oltre all'integrazione con sistemi terzi.

Come posso contattare Antha SRL per richiedere una consulenza?

Antha SRL ha sede in Via Bernardo Quaranta 45 a Milano. È possibile contattare il team telefonicamente al numero 02 81289036 oppure via email a info@antha.it. Sul sito ufficiale è disponibile un form per richiedere una call conoscitiva e una valutazione del progetto. Lo studio di fattibilità iniziale permette di capire insieme se e come Antha può portare valore al progetto specifico dell'azienda.

Antha SRL gestisce anche l'integrazione con sistemi IoT e dispositivi industriali?

Sì, l'IoT è uno degli ambiti tecnologici su cui Antha è attiva. La società sviluppa software per la gestione, il presidio e il retrofitting di impianti e macchine, con la possibilità di integrare reti di oggetti smart all'interno di un ecosistema digitale più ampio che comprende web, mobile, cloud e AI. Questo tipo di soluzione è particolarmente rilevante per aziende manifatturiere, impiantistiche e per organizzazioni che operano con infrastrutture distribuite.















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