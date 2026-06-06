BASKET / Un grande Amedeo Della Valle non basta: Brescia cede a gara-4 con Milano e dice addio al sogno Scudetto

È terminata nella serata di ieri, venerdì 5 giugno, la stagione della Germani Brescia. La squadra capitanata dall’albese Amedeo Della Valle è infatti uscita sconfitta dalla sfida, valida per le semifinali della Lega Basket Serie A, con l’Olimpia Milano. Fatale è stata gara-4, vinta per 91-86 dai meneghini, i quali chiudono così la serie sul 3-1 volando in finale Scudetto.

Per il 33enne di Alba, protagonista indiscusso di questa annata, vanno in archivio delle semifinali giocate da assoluto protagonista e, quasi sempre, da MVP.

Il figlio d’arte (papà Carlo è stato uno storico cestista dell’Auxilium Torino tra anni ’80 e ’90) aveva ben esordito in gara-1, mettendo a segno 24 punti in 31 minuti che non erano però bastati per evitare la sconfitta (88-72 a favore di Milano). Nel successivo match il cuneese è stato decisivo con le sue 28 realizzazioni (in 35 minuti) che hanno regalato il successo per 85-79 ai “Leoni”. Nel terzo incontro, vinto dall’Olimpia 93-68, Della Valle è andato a referto con 19 punti, bottino replicato ieri sera in gara-4, persa 91-86.

Il piemontese, premiato a fine maggio come miglior italiano del campionato, ha così collezionato 134 marcature, 22 rimbalzi e 23 assist in otto partite playoff (contando anche i quarti di finale con Trieste); dati che si vanno ad aggiungere ai 470 punti, 86 rimbalzi e 136 assist fatti segnare nel corso della regular season.

Quella di ieri sera rischia però di essere l’ultimo atto di Brescia nella massima serie nazionale. Le indiscrezioni parlano infatti di una possibile cessione del titolo sportivo ad una nuova realtà romana. I “Leoni” passerebbero dunque in pochi giorni da competere alla pari per lo Scudetto a dover ripartire dalla Serie A2 attraverso il titolo sportivo di Torino. Non resta che attendere gli sviluppi ma, se le voci dovessero essere confermate, l’ipotesi più probabile sarebbe quella di un cambio di canotta per Della Valle che sarebbe così costretto ad abbandonare la “sua” Brescia dopo ben cinque stagioni.

Le finali scudetto della Serie A prenderanno il via giovedì 11 giugno, quando Milano affronterà la vincente di Venezia-Bologna (veneti avanti 2-1 nella serie, con gara-4 prevista per oggi, sabato 6).