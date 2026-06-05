CICLISMO / Entusiasmo crescente per la tappa Saluzzo - Saluzzo, gran finale del Giro Women

Il Saluzzese e la Granda attendono il grande appuntamento di domenica 7 maggio con la 9° tappa Saluzzo-Saluzzo, gran finale del Giro d’Italia Women 2026. Si respira un entusiasmo coinvolgente.

Nella città imbandierata di rosa, con vetrine a tema, aiuole e fiori in tinta, è esplosa la passione per le due ruote al femminile dell’importante evento ciclistico. Varate numerose iniziative collaterali di attesa, a partire dalla Notte Rosa di stasera, venerdì 5 giugno.

La tappa prenderà avvio domenica davanti al Duomo, in corso Italia alle 13,15 preceduta un’ora prima dalla carovana che si formerà in via Martiri.

L'ex Capitale del Marchesato sarà ancora sotto i riflettori del mondo per il traguardo, intorno alle 17/17,30 in via Circovallazione, nell’area davanti all’azienda Forgia.

La premiazione avverrà, a pochi metri di distanza, davanti alla sede di eViso, main sponsor della tappa, che metterà a disposizione il proprio Center of Collective Intelligence, per ospitare il Quartier di tappa, diventando il cuore organizzativo e tecnologico dell’evento.

Sono 143 i km della Saluzzo - Saluzzo e delle Terre del Monviso, in un percorso che toccherà Torre San Giorgio, Moretta, successivamente Villafranca Piemonte, Cavour, Osasco, San Secondo di Pinerolo, Bricherasio, Bibiana, Montoso (a quota 1254 metri), Bagnolo, Barge, Colletta di Paesana (627 metri), Paesana, Sanfront, Martiniana, Saluzzo San Lazzaro, Castellar, Brondello, Colletta di Brondello (a quota 818), Isasca, Venasca, Rossana, Colletta di Rossana (a quota 611 metri), Busca, Costigliole, Verzuolo, Manta e ritorno a Saluzzo.

Il Giro toccherà ancora la città nella tappa intermedia,intorno alle 16, entrando nella frazione di San Lazzaro, arrivando da Martiniana e costeggiando i campi da golf, lungo la Strada dei boschi, fino alla cappella di San Rocco. Le atlete svolteranno poi nella curva a gomito verso Castellar, per continuare verso Pagno e Brondello.

Chiusura strade

Il Giro comporta chiusure e limitazioni, descritte anche sul sito del Comune.

Una chiusura totale, dalle 6 alle 21, interesserà le piazze Garibaldi, Cavour (dove sarà allestito il Village), piazza Vittorio Veneto, la zona di corso Mazzini e piazza XX Settembre. Chiuso anche il Foro Boario, intera area al servizio della gara dove giungeranno, dopo il tappone di Rivoli - Sestriere, i bus delle atlete e seguito con i mezzi della logistica.

Al servizio mediatico dell’evento sportivo è riservato in esclusiva il parcheggio laterale del cimitero, dove avrà sede il complesso operativo della Rai e l’ Ufficio stampa. Chiusa via Circonvallazione sino al traguardo e corso Italia, area di partenza.

Dopo il via ufficiale, il gruppo si dirigerà verso la rotonda di via Savigliano, percorrerà via Savigliano stessa fino alla rotonda della tangenziale Est per poi imboccare la direzione verso Torre San Giorgio e Moretta. Il tratto sarà chiuso dalle 12,15 alle 13,45.

La chiusura strade di Saluzzo nel tratto intermedio, che vedrà coinvolte la frazioni di San Lazzaro e il municipio di Castellar sarà dalle 15 alle 17.

Per l'arrivo le atlete entreranno in Saluzzo da Manta. Per questa fase saranno chiuse al traffico dalle 16 alle 18,30: via Cuneo, corso Roma, corso XXVII Aprile, via Torino, via Circonvallazione.

A Saluzzo sarà impegnato il corpo della Polizia locale sarà formato da 4 equipaggi, con 75 volontari coordinati dal comandante Senestro, mentre gli uffici tecnici comunali, si occuperanno della logistica al servizio della gara, coordinati dal responsabile Flavio Tallone.

Nella giornata di domenica verranno sospese inoltre le limitazioni della Ztl nel centro storico, che potrà essere utilizzato per gli spostamenti veicolari.

Si attendono migliaia di appassionati e il week- end del 6 e 7 giugno porterà in Regione numeri alti di turisti amanti della bici e in particolare da paesi del Nord Europa, dove il ciclismo femminile è molto seguito.

Grande copertura mediatica dell’evento che è diventato un riferimento mondiale del ciclismo femminile. Porterà una visibilità incredibile a Saluzzo e al territorio. La Saluzzo - Saluzzo, trasmessa in tutto il mondo, in Italia potrà essere seguita sui canali Rai, Eurosport, Discovery, Hbo Max.

La tappa è presentata dall’ Organizzazione del Giro il gruppo Rcs come “molto mossa” disegnata per esaltare spettacolo e resilienza: vedrà le atlete nella parte centrale del tracciato affrontare in sequenza tre salite iconiche del territorio, che faranno la differenza : Montoso (Salita GPM 1° categoria), Colletta di Paesana (Salita GPM 3° categoria) e Colletta di Brondello (Salita GPM 2° categoria), prima del finale, nel cuore della città.

Notte Rosa stasera 5 maggio

Tanta musica a tutto campo, con l'avvio degli aperitivi musicali di Freequence in una ventina di locali, animazioni e momenti entusiasmanti da vivere conil TEAM GREEN BIKE SHOW - il team di atleti di livello mondiale che fa spettacoli in bicicletta:

Ecco la mappa

TEAM GREEN BIKE SHOW - (Piazza Vineis - fronte Statua Silvio pellico)

TEAM GREEN BIKE SHOW (Piazza Cavour)

The Beat Circus - rock’n’roll beat band (Duomo)

LE PAZZE BICI di Mago Pongo - Ala di Ferro

LIKE A GIRL SOCIAL RIDE pedalata gratuita + aperitivo finale - Ala di Ferro ( Piazza Cavour)



