House of Volley: l’Under 15 Elite sarà guidata da Domenico Petruzzelli

Il progetto voluto da Libellula Volley e Granda Volley Academy per la crescita delle giovani pallavoliste della provincia di Cuneo trova la prima ufficialità. Dopo annunci e rumors locali sarà Domenico Petruzzelli ad allenare la prima squadra Elite del progetto House of Volley, l’under 15, che avrà base a Fossano, per poter riunire i migliori profili della Provincia di Cuneo, vista la centralità della città degli Acaja.

Classe 1989, nato ad Altamura ma cuneese di adozione, Domenico vanta una lunga esperienza nel panorama pallavolistico nazionale tra Serie A e settore giovanile, con incarichi tecnici e di scoutman in importanti realtà del volley italiano e internazionale.

Ha iniziato la carriera di allenatore ad Altamura, allenando il giovanile, che attualmente milita nel campionato di A2 per poi maturare Urbino Volley in Serie A1 e con il Fenerbahçe Istanbul come scoutman, proseguendo poi il proprio percorso a Cuneo Granda Volley come vice allenatore in Serie A1 femminile per diverse stagioni. Nel 2023 è approdato alla Megabox Vallefoglia (A1), dove è rimasto per due stagioni, prima dell’ultima esperienza al Monviso Volley, sempre in Serie A1.

Nel suo percorso ha inoltre collaborato con le nazionali di Ungheria e Austria, arricchendo il proprio bagaglio tecnico attraverso il confronto con metodologie internazionali.

Laureato magistrale in Scienze dell’Esercizio Fisico per il Benessere e la Salute, docente FIPAV e insegnante nella scuola secondaria di primo grado, Domenico unisce competenze tecniche, metodologiche ed educative a una forte attenzione alla crescita sportiva e umana delle giovani atlete.

La scelta di affidare proprio a lui la prima squadra condivisa del progetto House of Volley è il chiaro segnale del nuovo passo che si muove in provincia per la crescita della pallavolo giovanile in un percorso ambizioso che vuole coinvolgere molte società del territorio.