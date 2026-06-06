Spettacolo e ritmi intensi nelle prime gare del Mondiale ed Europeo Supermoto a Busca

Il circuito Internazionale di Busca ha vissuto sabato un’intensa giornata di motori, che ha avuto inizio alle 9,15 della mattina e che è terminata poco prima delle diciotto.

Nel pomeriggio hanno avuto luogo le qualifiche della classe S1GP, che hano permesso ai primi nove classificati di accedere alla Q2, per disputarsi le prime quattro file della griglia di partenza. I primi tre classificati della Q2 si sono infine sfidati nella Superpole S1GP, che metteva in palio il premio della Metzeler, andato allo spagnolo Julen Avila Cortes (KTM - MTR Team), seguito dal francese Steve Bonnal (TM - TSV Racing) e dal tedesco Marc Reiner Schmidt (Ducati - Team 11).

(Il vincitore della gara S1GP del sabato, lo spagnolo Julen Avila Cortes, insieme ai piccoli fan)

A seguire si è disputata la gara della categoria S4, che vedeva al via il giovane albese Edoardo Bertola (KTM – MTR Team), scattato al comando davanti al poleman Alessandro Morosi (Honda - Gazza Racing) e ad Antonino Navarria (Honda - ) penalizzato per partenza anticipata. Verso gli ultimi giri Bertola ha dovuto cedere il primato al velocissimo Morosi, anche perché ha avuto problemi agli avambracci mentre Navarria ha concluso terzo, nonostante la penalità ricevuta.

(L'albese Edoardo Bertola - KTM MTR Team, secondo nella classe S4)

Ultima gara di giornata, la più attesa, quella riservata alla S1GP, che ha visto nei primi giri una bella lotta a tre con Schmidt (Ducati - Team 11), Steve Bonnal (TM - TSV Racing) e Julen Avila Cortes (KTM - MTR Team), che si sono scambiati più volte le posizioni, fino a quando la moto di Schmidt ha iniziato a fumare ed ha costretto il tedesco al ritiro. Il francese e lo spagnolo hanno dato grande spettacolo, infiammando il pubblico presente, fino a quando lo spagnolo della KTM è riuscito ad infilare il francese della TM in una staccata ed a tagliare vittorioso il traguardo.

(Bella immagine del francese Kevin Negri, ex pilota del Moto Club Drivers Cuneo)

Buona gara, nella S1GP, per il transalpino Kevin Negri, ex pilota del Moto Club Drivers Cuneo (Honda - Team Viola), che ha conquistato la nona posizione in qualifica, comportandosi poi ottimamente in gara, dove è risalito sino alla quinta piazza, per poi concludere nono a causa di una caduta.