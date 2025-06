Cecy for Runners: a Revello record di partecipazione alla corsa di solidarietà per il Nepal

1298 partecipanti e 11.633 euro raccolti: sono questi i numeri straordinari della nona edizione della Cecy for Runners, svoltasi a Revello nella serata di giovedì 5 giugno, organizzata dalla Cecy Onlus con la collaborazione della Pro Loco di Revello, dell’Atletica Saluzzo e con il patrocinio del Comune di Revello.

La corsa podistica non competitiva, evento solidale a sostegno dell’istruzione dei ragazzi ospitati nella casa famiglia Dil Kumari in Nepal, ha registrato ancora una volta un record sia di partecipazione che di raccolta fondi: nel 2024 i partecipanti erano stati 1.090, per un totale di 9.600 euro raccolti.

Anche quest’anno il gruppo più numeroso è stato quello della Volley Valle Po, con 64 iscritti, seguito dalla Podistica Valle Varaita e dall’A.S.D. Relevé.

Una vera e propria fiumana di podisti e camminatori, ognuno con il proprio ritmo, ha animato le suggestive strade tra il centro del paese e la frazione San Pietro, creando un serpentone fucsia – colore delle magliette ufficiali dell’edizione 2025 – che ha dipinto di solidarietà e festa tutta la serata.

Fondamentale, come sempre, il supporto dei numerosi volontari e sponsor, che con il loro prezioso contributo hanno reso possibile la manifestazione, conclusasi con un rinfresco offerto a tutti i partecipanti.

L’intero ricavato sarà destinato a favore dell’istruzione dei 41 ragazzi ospiti della casa famiglia Dil Kumari in Nepal.