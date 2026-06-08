CICLISMO / Il Giro Women infiamma il Saluzzese [FOTO e VIDEO]

Ieri, domenica 7 giugno, è stata una grande giornata di festa sulle strade saluzzesi grazie al passaggio dell’ultima tappa della 37ª edizione del Giro Women.

Assoluta protagonista è stata la città del Marchesato che ha ospitato la partenza (Piazza Duomo) e l’arrivo (Via Circonvallazione) del gran finale della Corsa Rosa.

Il passaggio del Giro Women sulla salita di Paesana (GUARDA IL VIDEO)





L'arrivo a Saluzzo dell’ultima tappa del Giro Women 2026 (GUARDA IL VIDEO)





La fotogallery completa della festa rosa nel saluzzese