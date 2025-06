Dal MUT alla Skyrace, Chiusa Pesio e Villacidro gemellate all'insegna di sport e montagna

In occasione del MUT – Marguareis Ultra Tour, evento di trail running che si è svolto ieri 7 giugno nel cuore del Parco Naturale del Marguareis, si è tenuto il secondo incontro ufficiale tra i Comuni di Chiusa Pesio e Villacidro, volto a consolidare un gemellaggio sportivo fondato sull’amore condiviso per la montagna e la corsa in natura.

L’iniziativa è nata dal desiderio di promuovere valori comuni e collaborazioni durature, unendo simbolicamente due territori distanti ma affini: Chiusa Pesio, culla del MUT, e Villacidro, in Sardegna, sede dell’altrettanto prestigiosa Skyrace.

Dopo la firma del primo protocollo avvenuta la scorsa primavera a Villacidro, ieri, a Pian delle Gorre, si è svolta la cerimonia ufficiale di controfirma dell’accordo, alla presenza dei sindaci Claudio Baudino e Federico Sollai, in rappresentanza delle rispettive comunità.

A sostenere il valore dell’iniziativa sono stati anche ATL del Cuneese e Visit Piemonte, che hanno riconosciuto nel gemellaggio un’importante opportunità di promozione turistica incrociata. L’accordo ha infatti mirato a rafforzare una rete di collaborazioni tra enti, associazioni e cittadini, promuovendo lo sport come strumento di dialogo, crescita condivisa e valorizzazione del patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico.

La cerimonia si è inserita nel programma del MUT, una gara che ogni anno richiama centinaia di appassionati, offrendo un’esperienza immersiva fatta di sport, natura e spirito di comunità.