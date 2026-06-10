Il presidente nazionale di Confindustria Emanuele Orsini atteso ad Alba per le assemblee degli industriali cuneesi e piemontesi

La capitale delle Langhe si appresta a diventare per un giorno il cuore pulsante dell'economia e del sistema produttivo e istituzionale. Venerdì 19 giugno la città di Alba ospiterà infatti l'assemblea annuale di Confindustria Cuneo e Confindustria Piemonte, un appuntamento che richiamerà nel territorio i massimi esponenti del mondo economico subalpino.

L’incontro, che avrà inizio alle ore 17 sul palcoscenico del Teatro Sociale, si preannuncia di grande interesse grazie alla presenza del presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini.

L’assemblea di quest'anno è intitolata significativamente "Made in Italy, Made in Piemonte. L'industria che fa la storia". Il focus dei lavori sarà incentrato sulla valorizzazione delle eccellenze produttive territoriali, sulla capacità di fare innovazione partendo dalle radici storiche delle grandi aziende locali e sulle strategie necessarie per affrontare le complesse sfide dei mercati globali contemporanei.

L'evento vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali piemontesi, oltre ai vertici delle associazioni territoriali degli industriali.