Come Salco ha rivoluzionato il packaging per il settore food and wine

Le cantine spediscono in tutto il mondo, i produttori di olio extravergine cercano confezioni all'altezza di un prodotto premium, le aziende del gourmet italiano competono su mercati esteri dove l'estetica del packaging racconta il valore del contenuto.

In questo scenario, una realtà trevigiana ha costruito negli anni un posizionamento riconosciuto: Salco, scatolificio storico di Dosson di Casier in provincia di Treviso, è diventato un riferimento per le aziende dei settori food and wine che cercano imballaggi progettati su misura, capaci di proteggere il prodotto e di valorizzarlo al tempo stesso. La sua è una storia di trasformazione, costruita pezzo dopo pezzo nel corso di mezzo secolo di attività.

Lo scatolificio Salco non vende scatole: progetta soluzioni

C'è una differenza sottile e decisiva tra produrre imballaggi e progettarli. La prima è un'attività di trasformazione industriale, governata da listini, formati standard, lotti minimi. La seconda è un mestiere che parte dall'ascolto: capire cosa deve contenere quella scatola, dove deve viaggiare, quanto deve durare, cosa deve raccontare. Lo scatolificio Salco ha costruito la propria identità su questa seconda strada, da oltre cinquant'anni.

Salco non evade ordini, risolve problemi. Una cantina che spedisce in Asia ha esigenze diverse da un'azienda olearia che lavora sul mercato europeo, diverse da un produttore di salumi che cerca un cofanetto da vetrina per le feste natalizie. La risposta non può essere un catalogo: deve essere un progetto. L'azienda trevigiana lavora con un ufficio tecnico interno che traduce ogni richiesta in disegni, prototipi, test, regolazioni successive.

Quattordicimila metri quadrati di stabilimento, sei linee automatiche di produzione e un reparto tecnico dedicato alle piccole serie permettono di accompagnare il progetto dalla prima ipotesi al pallet finito, senza che il cliente debba mai passare la mano a un altro interlocutore.

È un modello che richiede tempo, competenze, ascolto. E che paga, perché i clienti che lo sperimentano difficilmente tornano indietro.

Vino, olio, food gourmet: tre mondi, tre esigenze, una sola filosofia

Il settore food and wine sembra un insieme omogeneo solo a chi lo guarda da fuori. Per chi ci lavora dentro, ogni segmento ha le sue regole, i suoi vincoli, le sue ossessioni. Il vino è il banco di prova più severo: una bottiglia che attraversa l'Atlantico subisce vibrazioni, urti, sbalzi termici che metterebbero in difficoltà qualsiasi imballo standard.

Per questo Salco ha sviluppato BottleXpress, un sistema con design registrato pensato specificamente per il trasporto sicuro delle bottiglie. Non è un'invenzione clamorosa, ma una serie di scelte progettuali precise che neutralizzano le cause più frequenti di rottura: geometria interna calibrata, separatori dimensionati al millimetro, materiali che assorbono gli urti senza appesantire la spedizione.

L'olio è un altro universo. Le confezioni regalo per l'extravergine premium devono coniugare protezione del prodotto, eleganza della presentazione, sostenibilità del materiale. Le bottiglie scure vanno protette dalla luce, gli accoppiamenti con bicchieri o accessori richiedono alveolari su misura, la grafica deve raccontare la denominazione e il territorio. Salco progetta ogni cofanetto pensando a chi lo aprirà, non solo a chi lo spedirà.

Per il food gourmet, selezioni di salumi e formaggi, cofanetti di prodotti tipici, regalistica enogastronomica per le festività, entrano in gioco altre variabili: la conservazione, la modularità per ospitare prodotti di formati diversi, la possibilità di personalizzare con stampe a caldo o rilievi che diano valore percepito. Lo scatolificio trevigiano lavora su tutti e tre questi terreni con lo stesso metodo: ascolto, progetto, prototipo, test, produzione.

Il valore del Made in Italy passa anche dall'imballo

C'è una verità che il settore enogastronomico italiano ha imparato e che oggi è diventata patrimonio condiviso: l'export non si gioca solo sul prodotto, si gioca anche su come il prodotto arriva. Un Brunello impeccabile in una scatola schiacciata, un olio toscano premiato in una confezione anonima, un cofanetto di specialità calabresi che si apre male: ogni dettaglio sottrae valore a un lavoro fatto di anni di vigne, di pressature, di stagionature.

Otto miliardi di euro di vino esportato e numeri altrettanto importanti per olio e prodotti gastronomici significano milioni di confezioni che ogni anno raccontano l'Italia oltre i confini. Il packaging è la prima cosa che il cliente straniero tocca, vede, fotografa per i social. Un imballo curato comunica cura. Un imballo trascurato comunica trascuratezza, e nessuna etichetta riesce a riparare quel danno iniziale.

Salco lo ha capito quando il mercato italiano ancora trattava la scatola come un costo da minimizzare. Ha allargato le opzioni di stampa per garantire una resa visiva all'altezza dei prodotti contenuti, ha proposto nobilitazioni come stampe a caldo, rilievi e carte goffrate per i progetti premium, ha integrato cartotecnica e produzione industriale per servire con la stessa attenzione sia grandi tirature sia piccole serie d'autore. Le cantine, i frantoi, le aziende del food gourmet che hanno scelto questa strada raccontano oggi i loro prodotti anche attraverso l'imballo, e ne traggono un vantaggio competitivo che si misura nelle recensioni, nei riacquisti, nei passaparola che attraversano i continenti.

Sostenibilità e PPWR: come si prepara al futuro lo scatolificio trevigiano

Il packaging food and wine vive una transizione che cambierà i prossimi anni del settore. Da una parte la domanda dei consumatori finali, sempre più attenti ai materiali e al destino dell'imballo dopo l'apertura. Dall'altra parte il quadro normativo europeo, che con il Regolamento UE 2025/40 introduce dal 12 agosto 2026 obblighi precisi su riciclabilità, minimizzazione degli spazi vuoti, contenuto minimo di materiale riciclato.

Salco arriva a questa scadenza con un percorso costruito nel tempo. Il cartone ondulato è completamente riciclabile, gli sfridi di lavorazione vengono reimmessi nel ciclo produttivo, le soluzioni monomateriale eliminano riempitivi plastici e overpackaging. L'azienda partecipa da anni a progetti di responsabilità ambientale, dalla foresta AIS realizzata con Treedom nel 2019 al recupero sistematico dei materiali di scarto.

Le cantine, i produttori di olio e le aziende del food and wine che oggi lavorano con un fornitore già allineato alla nuova disciplina europea su imballaggi e rifiuti di imballaggio trovano nella collaborazione un alleato per arrivare alla data di applicazione senza dover ricostruire d'urgenza la propria catena di fornitura.

Cinquant'anni dopo quella prima scatola uscita dallo stabilimento di Zero Branco nel 1967, Salco continua a fare la stessa cosa con strumenti diversi: ascoltare chi produce eccellenze italiane e dare a quei prodotti un imballo all'altezza del loro valore. La rivoluzione del packaging food and wine, da queste parti, non è un titolo da convegno. È un modo di lavorare, costruito giorno dopo giorno nel corso di mezzo secolo di attività.













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.