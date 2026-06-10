Racconigi, primo Consiglio direttivo per Unigec Confapi: Luciano Piovano traccia la linea per il futuro

Sì è svolto a Racconigi nella sede della Pack Service il primo Consiglio direttivo di Unigec , Unione grafici, editoriali, cartotecnico e imprese della comunicazione di Confapi presieduto dal Neo Presidente Luciano Piovano.
Durante lo svolgimento della riunione, presente il past presidente Roberto Cotterchio, si sono discussi i punti programmatici che sintetizzeranno l’attività dei prossimi anni.
Durante la riunione sono stati nominati i vice presidenti nelle persone di Silvia Stupino della RCA Imballaggi Flessibili ed Enrico Grieco del Gruppo Editoriale MoreNews.