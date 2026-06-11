L'Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco assegnerà il titolo italiano 2026 di trail running lungo

Le Langhe di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso domenica 25 ottobre saranno all'attenzione del podismo nazionale.

Il consiglio direttivo della Federazione Italiana di Atletica Leggera in Roma ha assegnato i prestigiosi campionati italiani assoluti e master di Trail Lungo alla gara podistica piemontese organizzata da Triangolo Sport Langhe Monferrato Roero asd.

La massima rassegna tricolore della specialità si svolgerà in una cornice d'eccezione nel corso della diciassettesima edizione dell'Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco, su un percorso integrato di 50 km, insieme alla classica maratona di 42 km, alla mezza maratona, alla formula a staffetta anche per atleti non agonisti e alle tradizionali camminate non competitive.

L'organizzazione promette un'esperienza indimenticabile per atleti e spettatori, offrendo ai migliori specialisti della corsa in natura di sfidarsi sui sentieri patrimonio dell'Unesco.

L'appuntamento si inserisce nel fitto calendario della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba, unendo l'adrenalina dell'agonismo alla cultura, ai grandi vini e alla gastronomia locale.

Sono attesi runner da ogni regione d'Italia e dall'estero, le cui iscrizioni per tutte le distanze e per il campionato FIDAL sono già ufficialmente aperte.