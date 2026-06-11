VOLLEY B-F / Mondovì Volley conferma Anna Imarisio per la stagione 2026/27

Mondovì Volley ha ufficializzato la conferma di Anna Imarisio, libero classe 2009, che vestirà ancora i colori rossoblù nella stagione 2026/27. Una scelta nel segno della continuità e della valorizzazione di un profilo giovane che, nell’ultimo anno, ha mostrato crescita costante e grande affidabilità.

Arrivata dodici mesi fa, Imarisio ha saputo inserirsi rapidamente nel gruppo, conquistando compagne, staff e ambiente grazie a energia, positività e disponibilità quotidiana. Il suo contributo in seconda linea, soprattutto in ricezione e difesa, è cresciuto partita dopo partita, rendendola una presenza sempre più preziosa per il progetto tecnico monregalese.

Il direttore sportivo Max Rubado ha sottolineato il valore della sua conferma, parlando di una “gradita sorpresa” della scorsa stagione. La costanza negli allenamenti e la determinazione mostrata nel corso dell’anno hanno infatti permesso alla giovane atleta di ritagliarsi un ruolo importante all’interno della prima squadra, con la prospettiva di aumentare ulteriormente il proprio spazio in campo.

Soddisfazione anche da parte della giocatrice, che guarda al futuro con entusiasmo. Imarisio ha definito Mondovì Volley “come casa”, ringraziando la società per l’opportunità di proseguire in un contesto che considera al tempo stesso familiare e competitivo. Per lei, la passata stagione è stata un’esperienza intensa e formativa, utile sia dal punto di vista sportivo sia umano.

La conferma di Anna Imarisio si inserisce nella strategia del club di puntare su giovani talenti in crescita, capaci di integrarsi nel gruppo e di contribuire allo sviluppo del progetto tecnico. Mondovì Volley accoglie così con favore la permanenza del libero, certa che il suo percorso continuerà a offrire valore alla squadra.