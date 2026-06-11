SUPERLEGA / Cuneo Volley, presentato il centrale Nicolò Volpe: "Per un piemontese giocare qui è quasi un sogno" [VIDEO]

Nuovo e importante innesto per il Cuneo Volley in vista della prossima stagione di SuperLega. Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 11 giugno, presso la sede di Dental Feel in via Cascina Colombaro a Cuneo, è stato ufficialmente presentato il centrale Nicolò Volpe, torinese classe 2003 proveniente dalla Serie A2, dove nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Sviluppo Sud Catania.

All'incontro erano presenti il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo, il direttore generale Davide Bima e Sergio Giaquinta, socio e partner di Dental Feel, sponsor del club biancoblù.

Volpe rappresenta un tassello significativo nel processo di rinnovamento della squadra cuneese. Cresciuto nelle giovanili della Pallavolo Valli di Lanzo e successivamente nel settore giovanile del Vero Volley Monza, il centrale ha disputato due stagioni in A2 con la Conad Reggio Emilia e altre due in Sicilia tra Cosedil Acicastello e Sviluppo Sud Catania, conquistando la chiamata per il salto nel massimo campionato italiano.

A presentarlo è stato il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo: "Ci inseguiamo da un po' di tempo, anche nei miei trascorsi pregressi. Nicolò è un ragazzo di poche parole ma di molto lavoro sul campo, dove ha sempre dimostrato di arrivare al livello a cui è stato chiamato. È risultato tra i migliori interpreti del ruolo nel campionato di A2 e sono convinto che potrà fare bene anche in SuperLega. Il suo arrivo è il proseguimento del percorso di ringiovanimento del nostro gruppo e confidiamo molto nelle motivazioni di questi ragazzi".

Visibilmente emozionato, Volpe ha spiegato le ragioni della sua scelta di approdare a Cuneo. "Sicuramente la SuperLega a Cuneo, per uno piemontese come me, è quasi un sogno e un grande obiettivo. Sono molto contento perché con Paolo ci sentivamo già da un po' di tempo. Sono felice di giocare a Cuneo, dove mi dicono si stia molto bene, e sono qui per imparare, crescere e dare tutto quello che posso, anche solo un applauso dalla panchina o il massimo in campo".

Nel reparto centrali troverà la concorrenza e l'esperienza di Codarin e Mosca, una situazione che il giovane torinese vede come un'opportunità di crescita. "C'è da lavorare e ne siamo consapevoli, ma c'è soprattutto da imparare da due giocatori molto forti da cui posso sicuramente apprendere per continuare a crescere".

Per Volpe sarà la prima vera esperienza nel massimo campionato nazionale dopo essere stato inserito a referto in una gara con Monza nella stagione 2021-2022 senza però esordire. Le aspettative sono alte ma accompagnate dalla consapevolezza delle difficoltà che lo attendono. "Sarà un campionato difficile e molto competitivo con le migliori squadre al mondo. Sarà emozionante giocare nei migliori palazzetti d'Italia, tra cui quello di Cuneo che considero uno dei migliori. Siamo qui per lavorare e dare tutto".

Sul valore della rosa costruita dalla società, il nuovo centrale biancoblù si è detto fiducioso. "Penso che la squadra sia competitiva; per stare al massimo livello devi potertela giocare con tutti. Sarà difficile perché ogni set e ogni punto è importante, ma siamo ben attrezzati". E guardando agli obiettivi stagionali ha aggiunto: "Mi aspetto di lottare su ogni punto in ogni partita per raggiungere il risultato, ma se si può fare di più, lo faremo".

Uno degli aspetti che caratterizzeranno il nuovo Cuneo Volley sarà la giovane età media del gruppo. "Siamo una delle squadre più giovani, ma è un bene: hanno fiducia in noi e noi dobbiamo dare di più", ha sottolineato Volpe, che ritroverà anche il tecnico Matteo Battocchio, già conosciuto nelle selezioni regionali e nazionali giovanili. "Con Matteo mi trovo molto bene perché l'ho già avuto per due anni nella selezione regionale Piemonte e due anni in nazionale. So come lavora: è uno tosto e sono contento di lavorare di nuovo per lui".

Durante la conferenza è intervenuto anche Sergio Giaquinta, socio del club e partner attraverso Dental Feel. "Io e la mia famiglia siamo legati in modo indissolubile alla pallavolo cuneese. Per me è un orgoglio essere socio e aver continuato il rapporto tramite la sponsorizzazione. Entriamo nel quarto anno di collaborazione e speriamo in un'annata positiva. Credo parecchio in questa squadra molto giovane: i giovani non sono necessariamente acerbi o destinati a far male".

A sottolineare il valore del rapporto con gli sponsor è stato il direttore generale Davide Bima: "Nelle nostre conferenze emerge che il rapporto con i partner è molto più di una sponsorizzazione: è un legame viscerale e di amicizia. Sergio è un socio molto attivo che collabora anche con i tifosi. Il Cuneo Volley è un movimento aggregante e unito verso un obiettivo comune".

Nel finale della presentazione Volpe ha ricordato il suo legame con la storia del club. "Non ero al palazzetto quando Cuneo vinse l'ultimo scudetto, ma ricordo la partita in TV che mio padre stava guardando". Tra i modelli tecnici cita nomi importanti: "Mi piaceva molto Holt quando era a Modena. Oggi guardo molto Loser, mi piace come gioca e come si muove in campo. E poi sicuramente Codarin, una bravissima persona che ho già conosciuto".

Non manca infine un pensiero alla Nazionale. "Sicuramente ci penso, vestire la maglia azzurra è un onore e uno dei grandi sogni. Vedremo col lavoro se accadrà". Quanto agli obiettivi personali per la sua prima stagione in SuperLega, il centrale non nasconde una piccola ambizione: "Magari esordire e fare qualche punto in SuperLega non sarebbe male, ma sono qui soprattutto per imparare e sfruttare al meglio ogni occasione".