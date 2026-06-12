FAI Cuneo festeggia 25 anni a Magliano Alpi: una storia fatta di persone e imprese

Quando si parla di autotrasporto si parla di strada, di lavoro, di orari difficili, di imprese familiari, di autisti che partono presto e rientrano tardi. Si parla di un settore che spesso si nota solo quando qualcosa si ferma, ma che ogni giorno permette a merci, aziende e territori di continuare a muoversi.

Dentro questa storia ci sono anche i 25 anni della FAI Associazione Trasportatori Cuneo: un traguardo importante, fatto di persone, aziende, battaglie portate avanti e servizi costruiti nel tempo a fianco degli autotrasportatori.

Domenica 14 giugno, nell'ambito del 4° Raduno Camion di Magliano Alpi, la FAI Cuneo celebrerà questo importante anniversario con una mattinata dedicata al confronto, alla condivisione di idee e allo sguardo verso il futuro del settore.

La manifestazione, organizzata da Gli Amici di Sant'Albano Stura insieme a Ballario Trasporti S.r.l., FAI Associazione Trasportatori Cuneo, Gruppo Picchio Rosso e tanti volontari, rappresenta ormai un appuntamento atteso sia dagli addetti ai lavori sia dagli appassionati del mondo dei camion.

Alle 9.30 prenderà il via l'assemblea della FAI, seguita dalla presentazione di FAI Conftrasporto Cuneo-Asti. Sarà l'occasione per ripercorrere un cammino iniziato 25 anni fa e per parlare delle sfide che oggi il settore si trova ad affrontare. Interverranno Paolo Uggè, figura storica dell'autotrasporto italiano, Enrico Zavi e i rappresentanti di Confcommercio.

Tra i temi principali della giornata ci saranno le infrastrutture, argomento particolarmente sentito in una provincia che da anni chiede collegamenti più efficienti con il resto d'Italia e con la Francia. Se ne parlerà insieme a Giuseppe Bernocco, presidente di FAI Conftrasporto Cuneo-Asti, al presidente della Provincia Luca Robaldo, all'avvocato Sergio Pasi e agli altri relatori invitati al confronto.

Un altro tema centrale sarà quello della formazione. Trovare nuovi autisti qualificati è una delle sfide più importanti per il comparto. Per questo motivo verrà presentata l'Academy Logistica, illustrata dal segretario Claudio Daniele, mentre la segretaria nazionale FAI Carlotta Caponi approfondirà il tema della ricerca e della preparazione delle nuove figure professionali.

Le conclusioni saranno affidate a Paolo Uggè, che offrirà una riflessione sul presente e sul futuro dell'autotrasporto italiano.

Accanto ai momenti istituzionali non mancherà l'atmosfera di festa che caratterizza da sempre il Raduno Camion. Sabato 13 giugno, dalle ore 10, sarà aperta l'esposizione dei mezzi provenienti da diverse regioni, seguita in serata dalla cena conviviale.

Domenica, dopo la colazione delle 7:30, si terrà alle 12:00 la tradizionale benedizione dell'autista con Don Mario Biker, un momento molto sentito da chi vive la strada ogni giorno. Alle 13:00 spazio al pranzo sociale e, nel pomeriggio, alle premiazioni dei camion più particolari e personalizzati.

Per tutta la durata dell'evento saranno presenti street food, aree dedicate ai bambini e momenti di intrattenimento per le famiglie.