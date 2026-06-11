A Manta ha aperto PatchUP: tecnologia, assistenza, vendita e riparazioni

Domenica 7 giugno ha ufficialmente aperto le porte il nuovo store PatchUP Manta, in via Roma 42. Una nuova attività che porta nel paese un servizio sempre più richiesto: assistenza, riparazione e vendita di smartphone, computer, notebook, console, accessori e dispositivi nuovi, usati e ricondizionati.

L’apertura rappresenta un segnale positivo per Manta e per il territorio limitrofo. In un periodo in cui la tecnologia è diventata parte centrale della vita quotidiana e lavorativa, avere un punto di riferimento vicino casa significa poter contare su risposte rapide, competenza e supporto concreto.

PatchUP arriva a Manta con un’offerta ampia: riparazioni professionali di smartphone, tablet e PC, vendita di dispositivi nuovi e ricondizionati, console da gioco, accessori, servizi dedicati e soluzioni come Protezione Plus e Garanzia Plus, pensate per tutelare i dispositivi anche contro danni accidentali.

All’inaugurazione era presente anche la sindaca di Manta, Avv. Ivana Margherita Casale, che ha voluto portare il saluto dell’amministrazione comunale. Il Comune ha accolto con favore l’arrivo della nuova attività, sottolineando il valore delle aperture commerciali come elemento di vitalità, servizio e crescita per la comunità.

Un plauso particolare è stato rivolto ai quattro giovani imprenditori che hanno scelto di investire ancora una volta nelle proprie competenze e nella propria passione, portando a Manta un’attività specializzata in un settore ormai fondamentale per famiglie, professionisti, studenti e aziende.

“Per noi questa apertura è un passo importante – dichiarano Carlo, Federico, Lorenzo e Mattia– perché Manta è un paese vivo, con persone e attività che hanno bisogno di servizi tecnologici rapidi e affidabili. Oggi smartphone, computer e dispositivi elettronici non sono più semplici strumenti: spesso sono il cuore del lavoro, della scuola, della comunicazione e della quotidianità. Il nostro obiettivo è essere vicini ai clienti, ascoltare le loro esigenze e offrire soluzioni serie, trasparenti e veloci. Ringraziamo il Comune di Manta per l’accoglienza e tutte le persone che ci hanno dato fiducia in questi anni: questa nuova apertura nasce anche grazie a loro”.

Con il nuovo punto vendita, PatchUP rafforza così la propria presenza sul territorio e conferma una visione chiara: rendere la tecnologia più accessibile, sicura e gestibile, offrendo un servizio diretto e vicino alle persone.

Oltre a Manta, con sedi operative di Savigliano, Bra e Alba, oltre alla rete dei PatchUP Point, il progetto continua a crescere proprio grazie a questa filosofia: offrire un’assistenza concreta, veloce e soprattutto affidabile, in un momento storico in cui smartphone e computer sono diventati strumenti indispensabili per vivere e lavorare ogni giorno.

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