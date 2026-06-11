Moretta inaugura il nuovo caseificio didattico dell'AgenForm [FOTO]

Moretta e AgenForm (Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo) compiono un importante passo avanti nel campo della formazione lattiero-casearia e agroalimentare.

Questa mattina, giovedì 11 giugno, è stato inaugurato il nuovo caseificio didattico della sede AgenForm, realizzato nell’ambito del progetto europeo Alcotra TransFormation, con un investimento complessivo di oltre 2,2 milioni di euro.

Al taglio del nastro hanno partecipato numerose autorità istituzionali. Presenti il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, la consigliera regionale Federica Barbero, il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti, l’ex presidente della Provincia e della Fondazione CrTorino, Giovanni Quaglia, il sindaco di Moretta Gianni Gatti, l’ex sindaco Mario Piovano, la presidente dell’Atl del Cuneese Gabriella Giordano, oltre ad assessori, consiglieri comunali e rappresentanti di enti del territorio tra cui Francesco Villois presidente della Fondazione CrSavigliano e Federico Borgna consigliere della Fondazione CrCuneo.

Ad accogliere gli ospiti sono stati il presidente di AgenForm Tommaso Mario Abrate, il direttore Giancarlo Arneodo e Valentina La Placa, responsabile del progetto Interreg Alcotra TransFormation per l’ufficio progettazione dell’ente.

“Questo traguardo – spiega il sindaco Gianni Gatti – è nato da un percorso portato avanti con determinazione, competenza e visione. È un investimento strategico che valorizza non soltanto AgenForm, ma l’intero territorio di Moretta. Con l’apertura di questo caseificio didattico si ha un punto di riferimento per la formazione e l’innovazione lattiero-casearia, capace di attrarre studenti e professionisti dal Piemonte, dall’Italia e da numerosi Paesi del mondo”.

La nuova struttura, realizzata accanto allo storico edificio della Scuola lattiero-casearia, segna l’avvio di una nuova fase per la formazione dei territori alpini transfrontalieri.

Il complesso comprende un laboratorio di caseificazione di 140 metri quadrati e un’aula didattica di 50 metri quadrati collegata direttamente all’area produttiva tramite una grande parete vetrata che permette di seguire tutte le fasi della lavorazione in totale sicurezza. Gli spazi sono progettati per accogliere gruppi di 15-20 partecipanti, favorendo l’interazione tra docenti e allievi durante le attività pratiche.

Il nuovo impianto rappresenta una realtà praticamente unica nel panorama nazionale: dal punto di vista tecnico un caseificio didattico con queste caratteristiche, concepito esclusivamente per la formazione, l’innovazione e la sperimentazione, non trova oggi equivalenti in Italia.

L’architetto Davide Sasia, progettista dell’opera, ha illustrato le caratteristiche dell’edificio, ispirato alle forme di un antico cascinale piemontese: “Abbiamo realizzato una costruzione all’avanguardia, quasi a impatto energetico zero e pensata per offrire agli studenti un’esperienza il più possibile vicina a quella di un’azienda reale. La struttura comprende inoltre un magazzino tecnico di 75 metri quadrati, un’area esterna destinata alle operazioni di carico e scarico, un impianto fotovoltaico da circa 30 kW con sistema di accumulo, uffici, spogliatoi, servizi e una seconda aula al piano superiore”.

La prima pietra era stata posata il 24 ottobre 2024. A poco più di un anno e mezzo dall’avvio dei lavori, il nuovo caseificio è stato completato dall’impresa Opera Srl di Savigliano, rappresentata da Andrea Paoli, insieme alle aziende coinvolte nella realizzazione degli impianti tecnologici.

Per il presidente di AgenForm Abrate il progetto nasce da una necessità concreta: “Dovevamo sostituire una struttura che aveva ormai quarant’anni e che racchiudeva tutta la storia della scuola. Abbiamo voluto concentrare qui tutta l’esperienza maturata nel nostro mestiere, che è quello di insegnare ai giovani come diventare professionisti del settore. - Abrate ha sottolineato - la vera sfida è stata progettare un caseificio capace di insegnare la produzione di ogni tipologia di formaggio, dalle mozzarelle ai formaggi di montagna, dal latte vaccino a quello ovino, caprino e persino di bufala. Grazie agli impianti tecnologici mobili siamo riusciti a creare una struttura estremamente versatile”.

Grande attenzione è stata dedicata anche alla formazione online. “La vera novità sarà la facilità di collegamento a distanza. Oggi – ha concluso il presidente dell’AgenForm - abbiamo richieste che arrivano dal Giappone, dalla Cina e presto anche dal Sud America. Le telecamere installate sugli impianti consentiranno di seguire in diretta tutte le lavorazioni e di affiancare alla presenza fisica una formazione digitale di altissimo livello”.

Il direttore Giancarlo Arneodo ha ringraziato i partner francesi del progetto, evidenziando come il nuovo caseificio sarà fortemente orientato alla didattica a distanza. “Permetterà a studenti e professionisti che operano lontano da Moretta di seguire corsi e consulenze riducendo al minimo gli spostamenti. Dai nostri partner francesi continuiamo inoltre a trarre ispirazione, grazie alla loro eccellenza nella formazione agroforestale, lattiero-casearia e nella trasformazione delle carni”.

Al termine della cerimonia Guido Tallone, da 36 anni impegnato nell’assistenza tecnica e nella formazione casearia, ha accompagnato il pubblico alla scoperta dei nuovi locali.