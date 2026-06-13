Judo Kodokan Cuneo, si chiude la stagione sportiva di crescita, impegno e belle soddisfazioni

Si concluse con un bel bilancio la stagione del Judo Kodokan Cuneo, un anno intenso e ricco di momenti importanti, in cui bambini e ragazzi hanno avuto la possibilità di crescere non solo dal punto di vista sportivo, ma anche umano.

Nel corso dei mesi gli allievi hanno imparato cose nuove, migliorato tecnica e sicurezza, partecipato ad attività, gare e allenamenti esterni, vivendo il judo come una vera scuola di vita. Sul tatami, infatti, non si impara soltanto a combattere: si impara a rispettare gli altri, ad affrontare le difficoltà, ad accettare una sconfitta e a dare il giusto valore a una vittoria. Ogni allenamento è stato un’occasione per mettersi alla prova, crescere, fare nuove amicizie e condividere un percorso fatto di impegno e passione.

La stagione si è conclusa con due momenti molto belli e partecipati. Da una parte la lezione dimostrativa dello scorso 23 maggio aperta alle famiglie, al termine della quale sono state consegnate le cinture ai ragazzi, in un clima semplice, sereno e carico di soddisfazione. Dall’altra l’ultimo allenamento dell’anno, svolto insieme tra primo e secondo turno, chiuso con la premiazione dedicata ai cinque temi che hanno accompagnato tutta la stagione: presenze, cura del judogi e della cintura, rispetto, tecnica e partecipazione ad attività esterne e gare.

Un modo concreto per valorizzare non solo i risultati, ma anche l’atteggiamento, la costanza e l’impegno dimostrato durante l’anno. Nel judo contano sicuramente anche i punti, certo, però contano ancora di più la serietà, la voglia di migliorarsi e il rispetto delle regole.

Il ringraziamento finale va a tutti i ragazzi, protagonisti di questa stagione, per l’impegno e la crescita dimostrata, e alle famiglie, che con presenza, fiducia e collaborazione continuano a essere una parte fondamentale del percorso educativo e sportivo del Judo Kodokan Cuneo.

“Siamo molto contenti del percorso fatto quest’anno dai nostri bambini e ragazzi. Abbiamo visto crescita, impegno, rispetto e tanta voglia di imparare. Per noi il risultato più bello non è soltanto tecnico o agonistico, è vedere ogni allievo migliorare come atleta e come persona. Un grazie sincero alle famiglie per la fiducia e la presenza costante. A settembre saremo pronti a ripartire con nuovi corsi e nuovo entusiasmo” concludono gli istruttori del Judo Kodokan Cuneo.

Ora il gruppo si prende una pausa estiva, con la voglia di ritrovarsi a settembre per l’avvio della nuova attività dei corsi e per iniziare insieme una nuova stagione di allenamenti, esperienze e crescita sul tatami.

Informazioni utili

Inizio nuovi corsi: settembre 2026.

E' possibile effettuare una prova gratuita.

Sede: Palazzetto di Borgo San Giuseppe, Cuneo.

Iscrizioni e contatti: Telefono e WhatsApp 347 235 6469