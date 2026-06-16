Dopo il Giro Women, eVISO apre le porte al territorio: tre giornate tra consulenza energetica e visite alla sede

L’appuntamento è fissato tre date: 18, 24 e 29 giugno presso il Punto Vendita eVISO di Saluzzo, in Corso Luigi Einaudi 3, con orario continuato dalle 8.00 alle 18.00.

Le tre giornate nascono con un obiettivo concreto: offrire ai cittadini un’occasione diretta per conoscere da vicino il Punto Vendita eVISO, confrontarsi con il team dedicato e scoprire tutti i servizi disponibili per la gestione delle utenze domestiche.

Il Punto Vendita eVISO rappresenta un punto di riferimento per le famiglie del territorio: uno spazio in cui confrontarsi, ricevere informazioni chiare sulla propria fornitura e trovare supporto nella gestione delle pratiche energetiche quotidiane.

Nel corso degli incontri sarà possibile ricevere informazioni su consumi, pratiche, volture, subentri e servizi dedicati alle famiglie, oltre a conoscere l’offerta “Saluzzo in Rosa”, sviluppata appositamente per l’iniziativa. Ci sarà anche la possibilità di conoscere meglio e scaricare eVISO giro, l’app che trasforma il movimento in energia da scontare in bolletta.

A rendere ancora più completa l’esperienza sarà la visita guidata della sede eVISO, il Center of Collective Intelligence, inaugurato nel 2024.

Il tour accompagnerà i visitatori alla scoperta dei valori che hanno guidato la progettazione dell’edificio: cliente al centro, trasparenza, intelligenza collettiva, coraggio.

Un percorso che permetterà di conoscere gli spazi di un luogo pensato per essere aperto, capace di favorire l’incontro tra persone, competenze e idee.

Tra le curiosità raccontate durante la visita – e che si avrà la possibilità di assaggiare – anche il miele prodotto dalle arnie di eVISO presenti nell’area esterna della sede, simbolo di un ecosistema in cui collaborazione e crescita condivisa generano valore.

La partecipazione è gratuita previa iscrizione attraverso il form dedicato disponibile al seguente link: https://bit.ly/EnergiaPorteAperte

In fase di registrazione sarà possibile scegliere la data preferita e la fascia oraria di visita.

Con “Energia a Porte Aperte”, eVISO rinnova il proprio impegno a costruire una relazione diretta con i clienti e il territorio, aprendo gli spazi del Punto Vendita e della propria sede a chi desidera conoscere meglio servizi, persone e valori che guidano ogni giorno l’attività dell’azienda.

Al Punto Vendita eVISO, la trasparenza è di casa.