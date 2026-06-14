VOLLEY A3M/ "Grazie ragazzi": Savigliano saluta i partenti

Gli ultimi giorni di primavera hanno fatto da scenario, in casa Volley Savigliano, ai saluti di rito ai giocatori che non faranno più parte del roster della prima squadra per la stagione sportiva 2026/27.

Il sodalizio biancoblù comunica, infatti, di aver terminato il rapporto sportivo con: Mauro Sacripanti, Luca Rossato, Andrea Carlevaris, Andrea Schiro, Andrea Galaverna, Riccardo Ballan, Paolo Bonola, Giacomo Guiotto, Roberto Girotto, Andrea Bacco e, ultimo in ordine di tempo, Paolo Rabbia.

“Il 2026/27 sarà un anno di grandissimi cambiamenti, nell’ottica di un ringiovanimento del roster – spiega il direttore sportivo Francesco Dutto. Di conseguenza, sono tanti i ragazzi e gli amici che salutiamo in quest’estate. A tutti loro va un sincero “grazie” per la professionalità dimostrata, ma ci tengo a dire due parole in particolare su Paolo Rabbia e Andrea Galaverna. Del primo è anche difficile parlare, perché è stato la storia della pallavolo saviglianese degli ultimi 20 anni e sa bene cosa penso e pensiamo di lui. Sono sicuro che per qualunque altra veste vorrà indossare, le porte del Volley Savigliano saranno sempre aperte. Lo stesso discorso vale per “Gala”, una persona magnifica, che in punta di piedi si è sempre impegnata per la causa, anche sacrificandosi nel ruolo di libero. Non posso che ringraziarli tanto, sia come compagni di squadra che come grandi amici”.

Un’estate, quindi, all’insegna del rinnovamento, con nuovi obiettivi, che “Ciccio” riassume così: “Mi aspetto un’annata complessa, perché ci saranno tante squadre che, come noi, avranno l’ambizione di mantenere la categoria, ma noi ci saremo. Sicuramente, cercheremo di trasformare il PalaSanGiorgio in un fortino, per poi provare a vendere cara la pelle in trasferta, indipendentemente dalla forza e dal blasone dell’avversario che affronteremo. Di certo, confidiamo nella crescita di un gruppo giovane che, con il lavoro in palestra, non potrà che migliorare ancora”.

Undici giocatori, undici uomini che, chi per qualche mese, chi per alcuni o tantissimi anni, hanno contribuito a scrivere pagine importanti nella storia del club, lavorando sempre con professionalità, umiltà e attaccamento alla maglia. A tutti loro va un sentito ringraziamento e un augurio per un futuro roseo, sia dal punto di vista sportivo che umano.