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Attualità | 15 giugno 2026, 17:47

Guasto alla rete Vodafone: disservizi all’ospedale di Ceva

Problemi alla rete dati da lunedì mattina, possibili difficoltà anche il 16 giugno per i prelievi

Guasto alla rete Vodafone: disservizi all’ospedale di Ceva

Disagi all’ospedale di Ceva a causa di un guasto alla rete Vodafone che, dalla mattinata di lunedì 15 giugno alle ore 8, ha interessato il sistema di comunicazione dati della struttura sanitaria.

Il disservizio potrebbe protrarsi anche nella giornata di martedì 16 giugno, con possibili ripercussioni sull’attività di accettazione dei prelievi ematici. Restano comunque garantite le prestazioni urgenti.

Ulteriori aggiornamenti verranno comunicati non appena sarà ripristinato il corretto funzionamento della rete

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