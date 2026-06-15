BASKET / Amedeo Della Valle trascina la nazionale 3x3 alla qualificazione per gli Europei di Anversa

Missione compiuta per la nazionale italiana di basket 3x3 che si qualifica per i campionati europei in programma dall’11 al 13 settembre ad Anversa, in Belgio.

A prendersi il palcoscenico è ancora una volta Amedeo Della Valle che ha trascinato gli azzurri nel torneo qualificatorio di Kosice (Slovacchia), andato in scena nel weekend appena concluso.

Il 33enne di Alba era stato selezionato dal coach Claudio Negri assieme a Tiagande Willis Tio, Alessio Donadoni e David Reginald Cournooh.

Il torneo dell’Italia era iniziato con il piede sbagliato quando, nella serata di sabato 13, gli azzurri sono usciti sconfitti dal match con l’Ungheria (18-21 a favore dei magiari e 8 punti per il capitano di Brescia). Della Valle e compagni, però, hanno saputo subito rifarsi nella mattinata di ieri, domenica 14, con la vittoria per 21-16 ai danni della Croazia (ADV in doppia cifra con 10 sigilli). Infine, poche ore dopo, gli italiani hanno staccato il pass per i prossimi Europei grazie al successo per 21-14 sul Portogallo (l’albese ancora una volta MVP con 9 punti).

Queste le parole di coach Claudio Negri al termine della due giorni slovacca: “Siamo ovviamente felicissimi di aver raggiunto di nuovo gli Europei, proprio come l’anno scorso. È un risultato tutt’altro che scontato. Quando partecipi a un raggruppamento con undici squadre e ne passano solo due, vincere non è mai una certezza. I ragazzi sono stati bravissimi, tutti quanti. Hanno eseguito alla perfezione il piano partita e il risultato parla da sé. Siamo davvero contenti. Adesso ci metteremo subito al lavoro per la stagione estiva, visto che abbiamo in programma diversi Challenger e World Tour. A settembre, poi, penseremo a preparare l’Europeo”. (fonte FIP)

L’Italia tornerà dunque a giocare un campionato europeo a un anno di distanza dalla medaglia di bronzo vinta nel 2025 a Copenaghen.