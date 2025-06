Diretta speciale per la presentazione de “La Bohème” del Norma Fantini Opera Contest

Un imperdibile appuntamento in diretta streaming è in programma per giovedì 20 giugno alle ore 10, quando verranno presentati ufficialmente gli spettacoli de La Bohème, realizzati nell’ambito del Norma Fantini Opera Contest, progetto d’eccellenza dedicato alla valorizzazione di giovani talenti della lirica.

La diretta andrà in onda sul canale YouTube di Targato CN, in crossposting con i profili social ufficiali del Norma Fantini Opera Contest.

A condurre l’incontro sarà Barbara Pasqua, direttore di Targato CN, che intervisterà due ospiti d’eccezione: Gianpiero Brignone, direttore della Fondazione Fossano Musica, e Alessio Pizzech, regista dell’allestimento. Insieme racconteranno l’esegesi del progetto e l’articolato lavoro di costruzione scenica di questa nuova produzione de La Bohème.

La messa in scena dello spettacolo è prevista per sabato 19 luglio alle ore 21.15, presso l’Auditorium Calvino Paglieri di Fossano, e si preannuncia come uno degli eventi culturali di punta dell’estate.

Il Norma Fantini Opera Contest continua così la sua missione di promuovere la cultura lirica attraverso percorsi formativi e artistici di alto livello, coinvolgendo professionisti affermati e giovani interpreti in un dialogo tra tradizione e innovazione.

📅 Giovedì 20 giugno 2025

🕘 Ore 10.00

📍 Diretta su YouTube Targato CN e in crossposting sui profili di Norma Fantini Opera Contest

🎭 Spettacolo “La Bohème”: venerdì 19 luglio, ore 21.15 – Auditorium Calvino Paglieri, Fossano