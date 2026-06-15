DELTAPLANO / Manuel Revelli vola sempre più in alto: il pilota di San Defendente di Cervasca è campione d’Europa con la nazionale italiana

Manuel Revelli si conferma ancora una volta tra i migliori piloti di deltaplano a livello internazionale.

Il pilota classe 1984 di San Defendente di Cervasca ha infatti trionfato nella prova a squadre dei campionati europei, ritoccando così il suo palmares, forte già di due titoli iridati.

La rassegna continentale, giunta alla sua 22ª edizione, è andata in scena dal 31 maggio al 13 giugno a Gemona del Friuli.

Gli azzurri hanno trionfato con quasi 19000 punti, distaccando nettamente (di oltre 3000 lunghezze) la Germania e l’Austria, rispettivamente medaglie d’argento e di bronzo.

Il gruppo italiano, guidato dal CT Flavio Tebaldi, era composto da Alex Ploner, Christian Ciech, Marco Laurenzi, Juri Bressanello, Davide Guiducci e, appunto, Manuel Revelli.

Nella competizione individuale, invece, il cuneese ha conquistato un importante 16° posto, frutto di manche (task, nel gergo del volo libero) costanti e precise; a imporsi è stato il connazionale Alex Ploner.

Per il cervaschese, di professione muratore, si tratta dell’ennesima soddisfazione in carriera: per lui già due trionfi nella prova a squadre dei Mondiali (Macedonia del Nord 2023 e Spagna 2025) a cui si aggiungono un campionato italiano (Lazio 2024) e numerosi piazzamenti di rilievo in competizioni internazionali.