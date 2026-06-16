DOWNHILL / Il progetto Tribe cresce tra Coppa del Mondo e risultati nazionali

Prosegue un inizio di stagione ricco di soddisfazioni per il progetto TRIBE, impegnato contemporaneamente ai massimi livelli internazionali della downhill e nelle principali competizioni nazionali.

I gemelli Rebecca e Thomas Bruno, cresciuti nel progetto giovanile TRIBE HOT BIKES e oggi impegnati in Coppa del Mondo con il team austriaco MS Racing, hanno affrontato nelle ultime settimane le prove della WHOOP UCI MTB World Series di Loudenvielle, in Francia, e Leogang, in Austria.

Proprio a Loudenvielle Rebecca Bruno ha centrato uno dei migliori risultati della sua giovane carriera conquistando il 7° posto in finale, primo piazzamento in Top10 in una prova di Coppa del Mondo. Thomas Bruno ha invece sfiorato l'accesso alla finale, chiudendo al 21° posto e mancando la qualificazione per appena 77 millesimi di secondo su oltre 70 rider.

Nella successiva tappa di Leogang di questo fine settimana, disputata in condizioni meteo particolarmente difficili, Thomas ha ottenuto una brillante qualificazione con il 12° tempo. In finale qualche errore di troppo non gli ha concesso di andare oltre un comunque ottimo 13° posto. Rebecca, non è riuscita ad accedere alla finale a causa di una caduta senza conseguenze.

A livello nazionale continuano ad arrivare risultati importanti anche dal Team TRIBE Hot Bikes impegnato nel circuito di Coppa Italia.

Nella prova inaugurale di Febbio si sono messi in evidenza Christian Binello, quinto tra gli Allievi, Erik Zanotel, quarto tra gli Esordienti, e Samuele Ramponi, settimo nella stessa categoria.

Anche la seconda prova dell'Aprica ha confermato il valore della squadra con Christian Binello salito sul podio grazie al terzo posto tra gli Allievi e Samuele Ramponi sesto tra gli Esordienti.

Un avvio di stagione che conferma la crescita del movimento downhill legato a TRIBE e al territorio monregalese, capace di formare giovani atleti competitivi sia a livello nazionale che in Coppa dal Mondo.





