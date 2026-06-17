Riforma ADM: cosa cambia davvero per gli operatori iGaming in Italia

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nota come ADM, ha avviato un processo di revisione normativa che interessa sia le licenze sia le modalità di operatività degli operatori digitali. Non si tratta di aggiustamenti marginali: le nuove disposizioni ridisegnano alcune delle regole fondamentali del mercato.

Un mercato sotto osservazione

L'Italia è tra i mercati iGaming più regolamentati d'Europa, con un giro d'affari che secondo i dati AGIMEG ha superato i 2 miliardi di euro solo nel comparto online nel 2023. Questa dimensione rende il settore un obiettivo prioritario per interventi normativi che mirano a bilanciare l'offerta lecita con la tutela del consumatore.

Per chi segue l'evoluzione del settore, piattaforme come Gambling.com offrono una panoramica aggiornata sugli operatori autorizzati e sulle condizioni di gioco valide per gli utenti italiani, permettendo confronti diretti tra le offerte disponibili sul mercato regolamentato.

Capire come si sta muovendo l'ADM significa anche comprendere quali operatori potranno continuare a operare, a quali condizioni e con quali obblighi verso i propri utenti.

Le nuove licenze: scadenze e requisiti

Il quadro attuale prevede il rilascio di concessioni rinnovate con scadenza al 2028. L'ADM ha precisato che le domande di rinnovo dovranno rispettare requisiti tecnici aggiornati, inclusi standard più stringenti in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati degli utenti.

Uno degli aspetti più discussi riguarda il capitale minimo richiesto agli operatori. La soglia alzata rispetto al passato riduce il numero di soggetti che possono candidarsi, concentrando il mercato su operatori strutturati con maggiore capacità patrimoniale. Per le aziende già attive, questo rappresenta una verifica della solidità finanziaria, non solo un adempimento formale.

Pubblicità e comunicazione: i limiti in vigore

Dal 2019 il decreto Dignità ha introdotto il divieto quasi totale di pubblicità per il gioco d'azzardo in Italia. ADM ha chiarito nel tempo le modalità applicative, ma restano zone grigie, in particolare per le sponsorizzazioni sportive indirette e per i contenuti pubblicati su piattaforme internazionali.

Secondo un'analisi pubblicata da Il Sole 24 Ore, le sanzioni per violazioni pubblicitarie sono aumentate nel biennio 2022-2023, segno che l'attività di vigilanza si è intensificata. Gli operatori devono quindi rivedere non solo i contratti con gli spazi media ma anche la gestione dei profili social e dei contenuti in lingua italiana.

Il gioco responsabile come obbligo strutturale

La riforma ADM punta a rendere il gioco responsabile un elemento integrato nella struttura tecnica delle piattaforme, non un semplice disclaimer. I nuovi requisiti prevedono sistemi di autoesclusione funzionanti in tempo reale, limiti di deposito configurabili dall'utente e report periodici sull'attività di gioco.

Per gli operatori, questo implica investimenti tecnologici non trascurabili. Chi già dispone di infrastrutture adeguate avrà un vantaggio competitivo; chi deve adeguarsi da zero affronterà costi significativi nei prossimi mesi.

Tassazione e margini: il nodo economico

L'Italia applica un prelievo fiscale tra i più alti in Europa sulle scommesse online. Il Preu (Prelievo Unico Erariale) incide in modo differenziato a seconda del prodotto: lo sport, il poker, il casino online seguono aliquote distinte. La riforma non modifica in modo sostanziale questo schema, ma prevede meccanismi di verifica più frequenti sulle autodichiarazioni degli operatori.

Il margine operativo degli operatori italiani risente anche dell'obbligo di localizzazione dei server e delle restrizioni sui metodi di pagamento accettati. Chi gestisce mercati europei multipli deve quindi calibrare la struttura di costo separatamente per il segmento italiano.

Cosa succede agli operatori non conformi

L'ADM ha potenziato gli strumenti di controllo, inclusa la collaborazione con i provider di accesso a internet per il blocco dei siti privi di licenza italiana. Il registro dei siti oscurati si aggiorna regolarmente e le procedure di segnalazione da parte degli utenti sono state semplificate.

Per gli operatori autorizzati, le ispezioni tecniche avvengono ora con cadenza più ravvicinata. Una non conformità tecnica, anche temporanea, può comportare la sospensione della licenza. Questo spinge i grandi gruppi a centralizzare i controlli di compliance a livello europeo, adattando poi i processi al contesto normativo italiano.

Il processo di riforma avviato dall'ADM non è ancora concluso. Diversi decreti attuativi sono in attesa di pubblicazione e il dialogo tra l'agenzia e le associazioni di categoria continua. Quello che appare chiaro è che il mercato italiano si sta orientando verso una selezione più rigida degli operatori, con regole più precise e controlli più frequenti.

Per chi opera nel settore o vuole comprenderlo, seguire gli aggiornamenti normativi è oggi una necessità concreta , non un'attività accessoria.













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