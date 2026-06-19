Ondate di calore: in arrivo un weekend da bollino rosso

Bel tempo e stabilità imperanti per più giorni a causa della formazione di un esteso e forte anticiclone su tutto il Mediterraneo, ma con temperature piuttosto alte e caldo che di giorno in giorno diverrà più afoso.

Ondata di calore con termometro che toccherà i 39°C, sulle pianure piemontesi da vivere con particolare resilienza ed attenzione all'esposizione solare nelle ore più calde.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.

Da oggi venerdì 19 fino a mercoledì 24 giugno. Alta pressione in spolvero con caldo afoso, cielo sereno o poco nuvoloso il mattino, nubi cumuliformi il pomeriggio soprattutto a ridosso dei rilievi. Possibili temporali nelle aree limitrofe ai rilievi.

Termometro in pianura con massime tra 35-39°C e minime tra 22-25°C in pianura. Al mare massime 32-34°C quindi temperature più accettabili e minime tra 25 e 26°C.

Ventilazione assente il mattino, tranne che i regimi di brezza di valle e marini. Il pomeriggio venti che potrebbero essere più intensi con raffiche nelle celle temporalesche attive, tardo-pomeridiane e serali.

Da giovedì 25 giugno. Ancora alta pressione con possibile ampliamento delle zone temporalesche attive con temporali di calore.

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