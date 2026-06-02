Caldo record con le ore contate e temporali in arrivo, ma sfatiamo il mito: non è colpa di El Niño

Con la stagione estiva, i titoli strillati e i post virali sui social media iniziano a diffondere il consueto allarme: "L'arrivo di El Niño condannerà l'Italia a un'estate di caldo record!".

Ma cosa dice davvero la scienza? È ora di fare chiarezza e di affidarsi a chi, con rigore e impegno costante, si occupa di alfabetizzazione climatica.

A smontare questo tormentone estivo è Paolo Caraccio, meteorologo e Presidente dell'associazione Datameteo Educational, una realtà fortemente attiva nel campo dell'educazione e della divulgazione scientifica applicata alla meteorologia, alla climatologia e ai cambiamenti climatici.

"La fisica dell'atmosfera racconta una storia ben diversa dai 'click-bait' meteorologici", spiega Caraccio. "Per comprendere appieno le dinamiche del nostro clima è fondamentale riscoprire la centralità del meteorologo come figura di garanzia scientifica e di corretta informazione. Oggi il meteorologo deve agire come un vero e proprio 'architetto dell'intelligenza climatica', guidando il pubblico nella comprensione di sistemi complessi."

Questa funzione educativa è oggi più cruciale che mai, specialmente di fronte alle nuove frontiere dell'intelligenza artificiale. "L'IA è uno strumento di supporto straordinario se utilizzata nei centri di ricerca per il riconoscimento di pattern complessi (Deep Learning)", sottolinea il Presidente di Datameteo Educational, "ma non deve in alcun modo essere trasformata in uno strumento climatico 'da clic' per generare previsioni automatiche a lungo termine prive di validazione umana, col solo scopo di fare sensazionalismo."

Focus Meteo: Instabilità e Incertezza stagionale

A riprova della complessità di queste dinamiche, la tendenza meteorologica per oggi e per il resto della settimana mostra una spiccata variabilità, con un peggioramento importante atteso nel corso del pomeriggio sul Nord Ovest.

Le celle temporalesche, che vediamo già attive dall'immagine radar della mattina, subiranno un'estensione a tutto il Piemonte e alla Liguria, portando locali temporali anche forti e grandinate, accompagnati da un sensibile calo delle temperature. Questa stessa tendenza all'instabilità caratterizzerà l'evoluzione per il resto della settimana, a sancire un impatto climatico dominato sempre più da una diffusa incertezza stagionale.

Fonte mosaico Radar Opera





Il Vero Volto di El Niño

Come evidenziato chiaramente nella nuova infografica di analisi visiva, El Niño è un fenomeno di riscaldamento anomalo delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico tropicale equatoriale. Essendo un evento di portata immensa, altera i dati globali ed è in grado di far impennare la temperatura media del pianeta di 0,1 - 0,3 °C.

Tuttavia, osservando le mappe stagionali focalizzate sui periodi "Dicembre-Febbraio" e "Giugno-Agosto" l'impatto meteorologico diretto di anomalie termiche (Caldo/Freddo) e pluviometriche (Umido/Secco) si concentra esclusivamente su Americhe, Asia, Australia e Africa.

L'Europa e l'Italia si trovano completamente al di fuori delle aree di influenza diretta. La correlazione fisica con le nostre estati è, di fatto, trascurabile.

Fonte NOAA

Allora perché le nostre estati sono sempre più calde?

Il vero motore del caldo estremo nel Mediterraneo non si trova nel Pacifico, ma risiede nel cambiamento climatico globale, guidato dall'accumulo di gas climalteranti (gas serra) in atmosfera dovuti alle attività umane. Questa spinta energetica costante destabilizza i normali pattern atmosferici, alterando il flusso della corrente a getto (jet stream).

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: una configurazione che permette sempre più spesso ai promontori anticiclonici di matrice subtropicale continentale (il famigerato anticiclone nordafricano) di debordare verso il Mediterraneo occidentale e la penisola italiana, generando ondate di calore ripetute, precoci e intense.

I veri "registi" stagionali del meteo europeo rimangono dinamiche oceaniche e atmosferiche molto più vicine a noi, come la NAO (Oscillazione Nord Atlantica) e l'AMO (le anomalie termiche superficiali dell'Oceano Atlantico), che decidono se e dove queste masse d'aria calda stazioneranno.

L'invito alla cultura climatica

La complessità del clima richiede studio, monitoraggio e, soprattutto, un'educazione di qualità che parta dai più giovani fino ad arrivare al cittadino comune. La prossima volta che leggerete un titolo catastrofista che dà la colpa a El Niño, ricordatevi che la fisica del clima racconta un'altra storia.