Confagricoltura Cuneo premia l’”O.R.A. Società Agricola” di Cherasco con l’”Orgoglio agricolo” e celebra gli 80 anni di fondazione con il volume “Agricoltura è impresa”

Uno dei momenti celebrativi più attesi degli eventi per gli 80 anni di fondazione di Confagricoltura Cuneo, tenutisi venerdì 19 giugno a Cuneo, è stata la consegna dell’”Orgoglio agricolo” all’azienda “O.R.A. Società Agricola” di Roreto di Cherasco.

Il premio, istituito per valorizzare una realtà simbolo del territorio che si è distinta per capacità innovativa, impegno e contributo allo sviluppo del tessuto economico e sociale, è stato consegnato dal presidente nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, ad Aldo Barale, amministratore delegato O.R.A. Società Agricola, Franco Ambrogio, direttore commerciale, e Oreste Massimino. Durante il pomeriggio è stato presentato anche il libro, “Agricoltura è impresa. Storie di persone aziende e territori“, che racconta l’evoluzione dell’agricoltura cuneese negli ultimi decenni attraverso fatti, interviste, contributi e testimonianze istituzionali. Grande emozione, infine, per il video realizzato in occasione degli ottant’anni di Confagricoltura Cuneo in cui tre aziende del territorio raccontano l’evoluzione dell’agricoltura dal dopoguerra ad oggi, attraverso le voci di tre generazioni: nonni, genitori e figli.

Da sempre associata a Confagricoltura Cuneo, O.R.A. Società Agricola ha costruito negli anni una filiera avicola agricola completa, che comprende riproduttori, incubatoio, allevamento, macellazione, confezionamento e commercializzazione. Nata nel 2007 dall’esperienza della Famaarco Agricola, attiva dal 1971, e dall’intuizione del suo fondatore Gian Carlo Simoni, la O.R.A. rappresenta un esempio concreto di come l’agricoltura possa crescere, innovarsi e creare valore per il territorio senza perdere il legame con le proprie radici. Un percorso di crescita costante che ha portato la O.R.A. a diventare la più grande azienda agricola del Piemonte per numero di dipendenti e giornate lavorative. Una crescita resa possibile non solo dagli investimenti e dall’innovazione, ma anche dalla costante attenzione alle persone. Nel 2007 la O.R.A. fu protagonista della sottoscrizione del primo contratto di lavoro agricolo aziendale della provincia di Cuneo, anticipando un modello organizzativo innovativo orientato alla valorizzazione del lavoro. Oggi la O.R.A. continua a guardare al futuro, investendo nella tutela delle persone, nello sviluppo della filiera locale, nel benessere animale e nell’espansione verso mercati internazionali.

Il volume “Agricoltura è impresa. Storie di persone, aziende e territori“, ripercorre ottant’anni di storia, impegno e rappresentanza al servizio dell’agricoltura provinciale. Attraverso contributi istituzionali, approfondimenti storici, analisi delle politiche agricole e testimonianze dirette, la pubblicazione racconta l’evoluzione di un settore che ha saputo trasformarsi profondamente mantenendo saldo il legame con il territorio. Il libro ricorda, anzitutto, le tappe fondamentali della crescita di Confagricoltura Cuneo, dalla fondazione l’11 marzo 1946 ai giorni nostri, evidenziando in particolare iniziative e attività svolte negli ultimi 20 anni per accompagnare gli imprenditori agricoli della provincia nell’affrontare cambiamenti normativi, sfide economiche e trasformazioni sociali. Ampio spazio è dedicato, inoltre, alle specificità delle diverse aree territoriali della Granda e alle storie di tre aziende associate raccontate da nonni, genitori e figli. Tra memoria e prospettive future, la pubblicazione offre una riflessione sul valore dell’impresa agricola come motore di crescita economica, presidio delle comunità e laboratorio del futuro. Un racconto corale che rende omaggio a chi ha contribuito, e continua tuttora, a costruire l’agricoltura cuneese.

Un video celebrativo, infine, ha raccontato ottant’anni di evoluzione, cambiamento e progresso attraverso le storie di tre generazioni, ripercorrendo l’evoluzione di un intero territorio agricolo grazie alle voci dell’azienda frutticola Angaramo di Saluzzo, dell’azienda zootecnica Gastaldi di Vottignasco e dell’azienda vitivinicola Vietto di Novello.