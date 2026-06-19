Al via le iscrizioni agli "Oscar Green": Coldiretti premia l'innovazione dei giovani agricoltori

Più di tre giovani imprenditori agricoli su quattro (77%) in possesso di una laurea o di un diploma universitario hanno seguito corsi di studio completamente diversi da quello agrario, dalle lettere all’ingegneria, prima di scegliere di costruirsi un futuro in campagna. Lo rivela un’analisi di Coldiretti su dati Istat, diffusa proprio in occasione del via alle iscrizioni all'"Oscar Green", il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa e rivolto ad aziende e start-up capaci di generare sviluppo e occupazione sul territorio.

L’edizione di quest’anno, intitolata "Giovani Oggi", vede in lizza quattro categorie principali: "Campagna Amica" (per la filiera corta e i mercati contadini), "Impresa Digitale e Sostenibile" (dedicata a digitalizzazione, economia circolare e risparmio delle risorse), "Coltiviamo Insieme" (focalizzata su inclusione sociale, salute e partnership territoriali) e "+Impresa" (rivolta alle realtà competitive sui mercati internazionali).

A queste si aggiungono i premi speciali nazionali "Agri-influencer", pensato per chi racconta la terra sui social, e "Scuole di oggi, agricoltori del domani", riservato agli istituti agrari.

Tra le novità spiccano anche il premio del pubblico e quello della stampa.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 29 giugno 2026, direttamente sulla pagina web https://giovanimpresa.coldiretti.it/oscar-green/iscrizione/ oppure presso le Federazioni Provinciali Coldiretti.

"Oscar Green rappresenta un’importante occasione per i giovani agricoltori che con le loro imprese pongono al centro valori come l’innovazione tecnologica e la tutela del territorio. Le imprese che corrono per l’Oscar Green sono rappresentative di un modello di innovazione sostenibile in agricoltura che affonda le sue radici nella terra e nelle comunità", evidenzia Marco Bernardi, delegato provinciale di Giovani Impresa. "Abbiamo, nella Granda, varie storie di giovani che sono i protagonisti della nostra agricoltura ed è questo il momento di far venire a galla tutto questo patrimonio".

"I giovani rappresentano il presente economico e sociale del nostro Paese, per questo Oscar Green vuole valorizzare la capacità delle nuove generazioni di innovare in agricoltura e costruire il futuro del settore agroalimentare attraverso talento, idee e multifunzionalità", concludono il presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada e il direttore Francesco Goffredo.