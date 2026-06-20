Sagra dell'Agnolotto, Botta (Cia Cuneo): "A Villa di Verzuolo agricoltura protagonista della camminata che valorizza gusto e territorio"

Una giornata all’insegna della tradizione gastronomica, della convivialità e della scoperta del territorio. Domenica 28 giugno torna al Parco del Castello di Villa di Verzuolo la Sagra dell’Agnolotto d’la Vila e del Villuccio, manifestazione organizzata dalla Pro Loco Villa di Verzuolo arricchita dalla “Cammina e mangia a la Vila ed Versol”, una camminata enogastronomica pensata per unire cultura, paesaggio e sapori locali.

L’evento propone un percorso di circa quattro chilometri, adatto a tutti e sviluppato tra tratti asfaltati e sterrati, con partenze scaglionate da piazza Willy Burgo tra le ore 11 e le 13.30. Lungo il tragitto i partecipanti potranno sostare in cinque tappe gastronomiche che valorizzano alcune delle specialità più rappresentative del territorio: aperitivo con fonduta, gnocco fritto con affettati, l’immancabile agnolotto d’la Vila, roast beef con insalatina e, in chiusura, il tradizionale villuccio accompagnato da gelato e caffè. A ogni portata sarà inoltre abbinata la birra artigianale del territorio Kauss, con la possibilità di scegliere il vino delle Colline Saluzzesi (azienda agricola Fornero) in alternativa.

Alle 21, chiusura con Casa Peyretti show, direttamente da Rete 7.

La sagra avrà un prologo venerdì 26 giugno alle 19,30 con l’apertura degli stand gastronomici e alle 21,30 con la musica dei Pentasonika (cover italiane).

Sabato 27 giugno, dalle ore 10 attività di intrattenimento per bambini e adulti e presentazione del progetto Adotta un asino; alle 11 caccia al tesoro per tutti; alle 12,30 apertura degli stand gastronomici; alle 14 gara a Scala 40; alle 16, inaugurazione ufficiale della sagra e presentazione del video sul Castello di Verzuolo; alle 19,30 apertura degli stand gastronomici e alle 21,30 musica Anni 80/90 con Mauro Miclini di Radio Deejay.

«La Sagra dell’Agnolotto d’la Vila e del Villuccio rappresenta uno degli appuntamenti più sentiti dalla nostra comunità – osservano gli organizzatori della Pro Loco Villa di Verzuolo –. Dietro questa manifestazione c’è il lavoro di tanti volontari e la collaborazione di molte realtà del territorio che condividono lo stesso obiettivo: valorizzare le nostre tradizioni e creare occasioni di incontro e partecipazione. Con la formula della camminata enogastronomica vogliamo offrire ai visitatori un’esperienza completa, che unisca il piacere della buona tavola alla scoperta del paesaggio, della storia e delle bellezze della Villa di Verzuolo. È un modo per raccontare la nostra identità attraverso i prodotti e le persone che ogni giorno la rendono viva».

Accanto all’aspetto turistico e aggregativo, la manifestazione pone una forte attenzione alla promozione delle produzioni agricole locali e delle filiere corte, elementi che contribuiscono a rendere l’evento un esempio virtuoso di valorizzazione territoriale: «Manifestazioni come questa – sottolinea Diego Botta, presidente zonale di Cia Agricoltori Italiani di Saluzzo – hanno il merito di mettere al centro il lavoro delle aziende agricole e la qualità delle produzioni locali, creando un collegamento diretto tra produttori e consumatori. La Sagra dell’Agnolotto d’la Vila e del Villuccio valorizza prodotti che raccontano la storia, la cultura e l’economia del nostro territorio, contribuendo a rafforzarne l’identità. È un modello virtuoso perché genera ricadute positive per l’agricoltura, per le attività economiche locali e per il turismo, promuovendo al tempo stesso sostenibilità, filiera corta e consumo consapevole».

Per prenotare, telefonare al 351.4204004, oppure scrivere a pro.villa@virgilio.it.