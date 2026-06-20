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Sport | 20 giugno 2026, 19:55

Torna il Torneo di Tennis dei Bastioni: sport e solidarietà a Cherasco

Dal 26 giugno all’11 luglio 2026 il Tennis Club ospiterà la 2ª edizione con l’obiettivo di coniugare sport, aggregazione e impegno sociale

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Dal 26 giugno all’11 luglio 2026 il Tennis Club Cherasco ospiterà la 2ª edizione del Torneo di Tennis dei Bastioni, iniziativa organizzata dal LIONS Club Cherasco in collaborazione con il Tennis Club Cherasco, con l’obiettivo di coniugare sport, aggregazione e impegno sociale.

Dopo il successo della prima edizione, il torneo si ripropone come un appuntamento atteso dagli appassionati di tennis del territorio e dalle famiglie, offrendo un’occasione di sana competizione in un contesto di amicizia e condivisione.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, realtà impegnata nella promozione della donazione delle cornee e nel sostegno alle attività di cura e recupero della vista. Un gesto concreto che permetterà a ogni partecipante di contribuire a una importante causa sociale attraverso lo sport.

Per informazioni e iscrizioni 

Roberto: 333 6452526

Filippo:   333.6876627

Il torneo ha carattere amatoriale e si terrà presso i campi del Tennis Club Cherasco, in via Giolitti 6. 

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