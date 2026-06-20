 / Eventi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Eventi | 20 giugno 2026, 10:11

“Storie di Serie A”: a Carrù una serata dedicata al grande calcio italiano [FOTO e VIDEO]

Il pubblico di piazza Divisione Alpina Cuneense ha seguito con attenzione e partecipazione il talk show di venerdì sera

Venerdì sera a Carrù si è svolto “Storie di Serie A”, evento dedicato al calcio italiano e ai suoi protagonisti. 

In P.zza Divisione Alpina Cuneense ha avuto luogo un interessante talk show che ha catalizzato l'attenzione dei numerosi presenti.

Sul palco Stefano Tacconi, indimenticato portiere della Juventus e della Nazionale, Claudio Sala, simbolo del Torino campione d’Italia del 1976, Simone Muratore, ex calciatore della Juventus, attuale collaboratore tecnico del settore giovanile bianconero; Lys Gomis, ex Torino e Lecce, oggi ambasciatore del progetto Narconon Falco di Leffe e Alessandro Fiordaliso, ex Torino, Venezia e Cremonese, reduce da una stagione nel Bra. A moderare l’incontro sarà Giorgia Rocchetta, referente dell’area psicologica della Scuola Calcio Torino F.C. 

Le dichiarazioni dei protagonisti (GUARDA IL VIDEO)

L’evento è stato organizzato e diretto dall' assessore carrucese agli Eventi e manifestazioni, Politiche giovanili, Rapporti con Ente Fiera e turismo Nicolò Bono e rientra nel calendario di “Piacere Carrù”, la manifestazione promossa dalla Confcommercio di Carrù.

Soddisfatto, a fine serata, Nicolò Bono: "Vedere una piazza con un pubblico così attento e coinvolto nel racconto di storie autentiche, di sport e di vita, è stata la conferma che Carrù ha voglia di momenti di confronto e di qualità. Grazie a tutti gli ospiti, agli sponsor e al pubblico: questo è solo il primo passo di un percorso, legato alle manifestazioni, che vuole continuare a crescere”

Foto e video a cura di Riccardo Lacqua

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium