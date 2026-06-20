Nei giorni scorsi la società Mondovì Volley ha inoltrato la domanda di ripescaggio in Serie A3, allegando alla propria richiesta tutta la documentazione richiesta per tale eventualità e presentando le necessarie garanzie economiche a sostegno della medesima.
La suddetta domanda ha ricevuto nella giornata di ieri parere positivo dalla preposta commissione e Mondovì Volley è stato ammesso "come società riserva" al già citato campionato di Serie A3.
Questa ammissione non dà diritto alla società di partecipare al campionato in oggetto, ma la partecipazione sarà subordinata al parere della Commissione Ammissione Campionato Serie A3 che, così come previsto dal regolamento, si pronuncerà entro il 3 luglio.
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Volley | 20 giugno 2026, 12:20
VOLLEY FEMMINILE / Mondovì, entro il 3 luglio il verdetto sul ripescaggio in A3
Mondovì Volley ammessa "come società riserva" dopo la valutazione della domanda
Nei giorni scorsi la società Mondovì Volley ha inoltrato la domanda di ripescaggio in Serie A3, allegando alla propria richiesta tutta la documentazione richiesta per tale eventualità e presentando le necessarie garanzie economiche a sostegno della medesima.
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