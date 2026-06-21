Lavori sulla strada del Colle di Sampeyre: chiusura al traffico dal 22 al 26 giugno

Proseguono i lavori di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale del Colle di Sampeyre, realizzati nell’ambito dell’accordo convenzionale tra il Comune di Sampeyre e la Provincia di Cuneo. Dopo le lavorazioni preparatorie effettuate nei giorni scorsi, da lunedì 22 a venerdì 26 giugno è prevista la stesura del nuovo asfalto sul tratto compreso tra l’accesso al cosiddetto “secondo piazzale della seggiovia” e l’accesso al “piazzale del cimitero”.



Per consentire l’esecuzione degli interventi in condizioni di sicurezza, giovedì 18 giugno il vicesindaco Giovanni Sodano ha firmato l’ordinanza che dispone il divieto di transito e di sosta lungo il tratto interessato dalle lavorazioni dalle ore 8 di lunedì 22 giugno fino al termine dei lavori, previsto per venerdì 26 giugno. La chiusura riguarda l’intera area delimitata dalla segnaletica di cantiere. L’ordinanza prevede inoltre la rimozione forzata degli eventuali veicoli lasciati in sosta nelle aree interessate dai lavori. Il Comune invita residenti e turisti a prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e a programmare i propri spostamenti tenendo conto delle limitazioni temporanee alla circolazione.