 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 20 giugno 2026, 15:27

Lutto a Rodello per la scomparsa di Silvio Martinetti, stimato decoratore

Alla fine degli anni Sessanta fondò l’azienda ora condotta dai figli Marco e Gabriele e dal nipote Fabio. Il primogenito Ivano fu consigliere comunale ad Alba e in Regione per il M5S

Silvio Martinetti, 92 anni

Silvio Martinetti, 92 anni

Cordoglio nel centro langarolo per la scomparsa, a 92 anni, di Silvio Martinetti.

Originario di Levice, dove era nato luglio 1933, dal 2021 era vedovo di Olga Piazza.

La coppia si era stabilita a Rodello e dalla loro unione erano nati i figli Ivano – già consigliere comunale ad Alba e consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle -, Marco e Gabriele, che oggi ne piangono la scomparsa insieme alle rispettive compagne Silvia, Simona e Janaina, ai nipoti Martina, Gaia, Sonia, Fabio, Rafaela, Sofia e alla piccola Angelica, alla sorella, ai cognati e ai nipoti.

Silvio Martinetti era molto conosciuto in tutto l’Albese per avere avviato, alla fine degli anni ’60, un’attività  di decorazioni sviluppatasi negli anni e oggi portata avanti dai figli Marco e Gabriele , e dal nipote Fabio.

Il funerale sarà celebrato lunedì 22 giugno alle ore 15 nella Parrocchia di S. Lorenzo in Rodello, con partenza dalla Sala del Commiato Boffano di corso Cortemilia 17/D ad Alba.

La veglia di preghiera si terrà nella stessa parrocchia, domani sera, domenica 21 giugno, alle ore 21. La salma riposerà poi nel cimitero di Rodello.

E. M.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GIUGNO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium