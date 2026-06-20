Il cuneese Nicola Racca vince il Premio letterario italo-russo "Raduga"

C'è anche un talento cuneese tra i protagonisti della 17esima edizione del Premio letterario italo-russo "Raduga". A conquistare il riconoscimento nella categoria "Giovane narratore dell'anno" è stato Nicola Racca, originario di Niella Tanaro, premiato per il suo racconto Ombelicale.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Verona, dove il concorso è tornato dopo cinque edizioni ospitate in Russia. Il Premio, promosso dall'Associazione Conoscere Eurasia e dall'Istituto Letterario A.M. Gor'kij, ha visto la partecipazione di oltre 470 giovani narratori e traduttori italiani e russi, tra i 18 e i 35 anni.

Oltre al premio in denaro, i vincitori e i finalisti vedranno le proprie opere pubblicate nell'Almanacco letterario 17, l'antologia bilingue che raccoglie i migliori lavori dell'edizione 2026.