Jardins d’Arménie diventa Crystal Partner del Monte-Carlo Television Festival 2026

Il brand Jardins d’Arménie e il patrimonio armeno

Di proprietà dell'imprenditore Armen Pogossian, Jardins d’Arménie è prodotto in Armenia utilizzando uve Voskehat e viene sottoposto a un distintivo processo di invecchiamento multilivello della durata di 35 anni.

Secondo l'azienda, il marchio combina la tradizionale maestria artigianale armena con una presentazione contemporanea, riflettendo il patrimonio culturale ed enologico del Paese.

La partnership con il Monte-Carlo Television Festival

La partnership con il Monte-Carlo Television Festival arriva mentre il marchio continua ad ampliare la propria presenza a Monaco.

L'azienda afferma che la collaborazione riflette un interesse condiviso per la cultura, la creatività e il dialogo internazionale, offrendo al contempo l'opportunità di far conoscere il patrimonio armeno a un pubblico internazionale più ampio.

Commentando la partnership, Armen Pogossian, Co-owner di Pogossian Luxury Brand House, ha dichiarato che Monaco rappresenta da tempo un punto d'incontro per la cultura e la creatività, aggiungendo che il sostegno al festival è in linea con i valori alla base di Jardins d’Arménie e contribuisce a rafforzare la presenza del marchio nel Principato.

Espansione del marchio nel Principato di Monaco

L'annuncio coincide inoltre con la collaborazione del marchio con GCM (Grands Chais Monégasques), grazie alla quale Jardins d’Arménie è ora disponibile a Monaco.

Secondo l'azienda, questo sviluppo fa parte della sua strategia volta a instaurare relazioni a lungo termine con collezionisti, intenditori e professionisti del settore dell'ospitalità.

Celebrità internazionali presenti al festival

Il Monte-Carlo Television Festival ha presentato una straordinaria selezione di star internazionali, con alcune delle personalità più celebri del cinema e della televisione presenti all'evento.

Tra queste figuravano Kurt Russell, Kristin Scott Thomas, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Lesley Manville, Aldis Hodge, Ester Expósito, John Hannah, David Morrissey, Katherine Kelly Lang, Ricky Whittle, Zeeko Zaki e molti altri.

Incontri esclusivi durante il festival

Durante il festival, un evento privato è diventato lo scenario di incontri memorabili.

Tra gli ospiti illustri, Kevin McKidd e David Boreanaz hanno incontrato Armen Pogossian, Co-owner di Pogossian Luxury Brand House.

Questi incontri hanno aggiunto un tocco particolarmente memorabile di Hollywood al festival, evidenziando il naturale legame tra il talento televisivo di livello mondiale, la raffinata maestria artigianale e il patrimonio armeno.

Levon Aronian ambasciatore del marchio

Nell'ambito del programma del festival, il celebre grande maestro di scacchi armeno Levon Aronian, che ricopre il ruolo di ambasciatore del marchio, parteciperà agli eventi a Monaco.

L'azienda afferma che la sua presenza riflette il più ampio impegno del brand nella promozione della cultura e del talento armeni a livello internazionale.

Evento privato e degustazione esclusiva

Per celebrare la partnership, Jardins d’Arménie organizzerà un evento privato durante il festival, riunendo rappresentanti dei media, partner commerciali e ospiti invitati per una sessione di degustazione e discussioni con Armen Pogossian e Levon Aronian.

Pogossian Luxury Brand House: presenza internazionale dal 1992

Fondata nel 1992, Pogossian Luxury Brand House dichiara di operare in oltre 40 Paesi, offrendo un portafoglio di prodotti di lusso incentrato su artigianalità, creatività e patrimonio culturale.

Secondo l'azienda, Jardins d’Arménie – Royal Brandy è disponibile attraverso una selezione esclusiva di rivenditori in tutta Europa dal settembre 2025.













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