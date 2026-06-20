BISALTA VITA: Assemblea dei soci 11 giugno 2026

Si è svolta giovedì 11 giugno 2026 l’Assemblea annuale dell’Associazione Bisalta Vita.

Nel corso dell’incontro, sono state illustrate le attività realizzate nell’ultimo anno, evidenziando l’impegno dell’Associazione a favore del territorio e della comunità. Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi del bilancio approvato all’unanimità.

Si è parlato di numeri importanti: 2.444 soci al 31/12/2025, oltre 3.500 pratiche lavorate che hanno portato a riconoscere ai soci oltre 140.000 euro suddivisi tra rimborsi medico sanitari, sussidi alla famiglia, alla cultura, alla formazione, al tempo libero, ai giovani.

Durante l’Assemblea sono stati confermati gli amministratori Armando Vilma, Baudino Michele, Cavallo Marcello, Marro Rosanna e Martini Cristina. E’ stato inoltre riconfermato l’Organo di Controllo, nella figura di Politano Patrizia.

L’assemblea ha inoltre rappresentato un’occasione per fare il punto sui progetti in corso e per definire gli obiettivi futuri.

Il Presidente di Bisalta Vita Baudino Michele ha ringraziato Banca di Boves per il sostegno che continua a confermare. Il Socio Sostenitore e Fondatore Banca di Boves, a sua volta, con un intervento significativo in Assemblea, ha manifestato la volontà di continuare ad accompagnare il percorso di crescita dell’Associazione, congratulandosi per gli ottimi risultati ottenuti in soli tre anni di vita.

“Bisalta Vita è una sfida che si sta rilevando vincente - conclude il Presidente Michele Baudino - perché restituisce al territorio voglia di stare bene, orizzonti nuovi e priorità, apportando valore. Un progetto di successo dunque, fortemente voluto da Banca di Boves e che incarna perfettamente il NOI PAESAGGIO COOPERATIVO, filo ispiratore e conduttore dell’Assemblea della Banca stessa”.

L’incontro si è concluso in un clima di collaborazione e fiducia, con la chiara volontà di continuare a sviluppare iniziative sempre più efficaci a beneficio della comunità, promuovere il benessere condiviso, sostenere mutualità solidale e costruire una comunità più coesa e attenta ai bisogni di tutti.