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Economia | 22 giugno 2026, 07:44

“La soglia della luce”: a Vicoforte il legno racconta un nuovo modo di abitare

A Vicoforte un confronto tra professionisti sul valore del serramento in legno nell’architettura contemporanea: non solo elemento tecnico, ma soglia capace di dare qualità alla luce, al comfort, alla sostenibilità e al rapporto tra spazio interno e paesaggio.

“La soglia della luce”: a Vicoforte il legno racconta un nuovo modo di abitare

Venerdì 19 giugno si è svolto alla Casa Regina Montis Regalis di Vicoforte Mondovì il convegno “La soglia della luce: il serramento in legno come elemento compositivo dello spazio”, un appuntamento dedicato ad architetti, geometri, ingegneri e professionisti del settore edilizio.

Interviste ai protagonisti della giornata.

Il tema centrale dell’incontro è stato il ruolo del serramento in legno nell’architettura contemporanea: non più visto soltanto come un componente tecnico, utile a isolare o a garantire prestazioni energetiche, ma come un vero elemento progettuale capace di dare qualità agli ambienti, filtrare la luce, migliorare il comfort e costruire un rapporto più armonioso tra interno ed esterno.

Durante il convegno si è parlato di luce, sostenibilità, materiali naturali, benessere abitativo, comfort acustico ed efficienza energetica. I diversi interventi hanno permesso di affrontare il tema da più punti di vista, unendo sensibilità architettonica, competenza tecnica e attenzione ambientale.

A completare il percorso, la visita al cantiere di Monasterolo Casotto, dove il recupero di un nucleo rurale abbandonato ha mostrato concretamente come il legno, le tecnologie sostenibili e una progettazione attenta possano trasformarsi in una scelta di valore per il territorio.

Main sponsor dell’iniziativa è stata la Falegnameria GMG di Dronero. 

Per noi sostenere questo convegno significa contribuire a una cultura del costruire più consapevole”, ha dichiarato Alessandro Marino, titolare dell’azienda “... Il serramento in legno non è solo un prodotto: è una parte viva della casa, un punto di incontro tra luce, spazio, comfort e relazione con il paesaggio. Da anni lavoriamo accanto a progettisti e clienti per creare soluzioni su misura, dove la qualità tecnica va sempre insieme alla cura artigianale e al rispetto dell’ambiente”.

C.S.

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