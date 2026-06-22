Cuneoginnastica sul tetto d'Italia: a Rimini splendido oro della squadra di artistica nel livello Silver Eccellenza

Dopo il titolo regionale, la Cuneoginnastica si è imposta ai campionati nazionali di Rimini, laureandosi campionessa italiana nel livello Eccellenza Silver di ginnastica artistica.

Un’impresa costruita in due atti, tra tensione, sudore e talento. Nella gara uno, le ginnaste hanno affrontato con grinta tutti e quattro gli attrezzi – volteggio, parallele asimmetriche, trave e corpo libero – chiudendo al primo posto una giornata memorabile. Ma non bastava: serviva ripetersi. I punteggi delle due giornate si sommavano, e solo chi restava davanti a tutte poteva sognare il tricolore.

E loro l’hanno fatto. Di nuovo prime. Di nuovo perfette quando contava. Le ragazze della Cuneoginnastica non hanno tremato: hanno combattuto su ogni decimo, sostenendosi con lo sguardo tra un esercizio e l’altro, trasformando la pressione in energia pura.

Le protagoniste di questa pagina di sport cuneese sono: Vera Giraudo, Asia Delfino Pancera Jennifer, Alissa Frakulla e la giovanissima Delfino Sophia, ancora allieva, ma già decisiva tecnicamente.

Con questo oro a Rimini calano i riflettori su un anno di gare indimenticabile per il settore agonistico di artistica: un risultato splendido che tutta la Cuneoginnastica abbraccia con orgoglio; le medaglie più belle nascono da condivisione, rispetto, fair play e da quella passione che ci fa amare ogni giorno questo sport.



