Bra: intitolato a Giacomo Ascheri il campo da baskin di via Piumati

Nella mattinata di sabato 20 giugno si è svolta la cerimonia ufficiale di intitolazione del nuovo campo pubblico da baskin e basket di Bra a Giacomo Ascheri.

Un momento molto partecipato, che ha visto la presenza dei famigliari del giovane Giacomo, scomparso nel 2017, i genitori Maura e Matteo Ascheri e i fratelli Giuseppe ed Andrea, e di numerosi rappresentanti dell’amministrazione comunale, dagli assessori Checco Matera, Lucilla Ciravegna e Walter Gramaglia ai consiglieri Ettore Sanino e Francesco Testa.

A dare il via alla cerimonia il sindaco Gianni Fogliato, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno “contribuito per arrivare a questo risultato, da Geatano Filippone che ha presentato all’amministrazione il progetto di realizzazione del campo per la pallacanestro inclusiva alla società Sportiamo, al Comitato di quartiere Oltreferrovia”.

La struttura, realizzata su un terreno comunale all’interno dell’area verde di via Piumati, si presenta come una delle più funzionali in Italia. Grazie al supporto economico della Fondazione CRC, d’ora in avanti il campo verrà gestito mediante un operatore della cooperativa Lunetica.

A procedere al taglio del nastro sono stati direttamente i ragazzi dell’associazione Sportiamo, che al termine della cerimonia hanno subito dato vita ad una partita dimostrativa