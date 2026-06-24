Clavesana: fine corsa per il sindaco Bruno Terreno, sfiduciato dalla sua maggioranza

E’ durata poco più di due anni la nuova avventura di Bruno Terreno alla guida del Comune di Clavesana.

Rieletto nel giugno 2024 dopo una una prima esperienza vent’anni prima, il 57enne geometra è stato sfiduciato dalla maggioranza alla testa della quale aveva conquistato la giuda del municipio sotto le insegne della lista civica "Amiamo Clavesana", compagine con la quale alle ultime amministrative aveva superato la concorrenza dell'uscente Luigi Gallo.

A protocollare le proprie dimissioni, nella giornata di oggi, sono stati il vicesindaco Livio Ballauri, l’assessora Simona Bracco, e i consiglieri Piero Revelli, capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale, Walter Fontana, Alessandro Gallo e Giuseppe Valle.

Una decisione – hanno spiegato in una nota – "sofferta ma necessaria", che "nasce dalla mancanza di fiducia nei confronti dell’attuale conduzione amministrativa e da visioni diametralmente opposte su molti, troppi temi".

"Il nostro gruppo – prosegue lo scritto – è sempre stato coeso e allineato su ciò che era nostra intenzione fare, e lo è tutt’ora, ma fin dall’inizio abbiamo dovuto fare i conti con alcune dinamiche interne abbastanza anomale". Quindi prosegue: "Ci siamo impegnati nel tempo a cercare un dialogo costruttivo o ad assecondare, ma quando le scelte, o le decisioni, o le iniziative vengono influenzate dall’umore o da come tira il vento, abbiamo capito che il tempo non serve, quindi inutile continuare".

I consiglieri sembrano fare riferimento a una incompatibilità personale e a una situazione maturata nel tempo: "Il nostro problema è ben noto a tutto il paese e nei comuni limitrofi, ogni tentativo di cambiamento ci si è puntualmente ritorto contro e le innumerevoli richieste da parte dei nostri concittadini di 'fare qualcosa' non ha fatto altro che aumentare in noi un profondo senso di impotenza. È un atto compiuto nell’esclusivo interesse della comunità di Clavesana".

Scontato a questo punto il commissariamento del Municipio e il rinvio a elezioni, con ogni probabilità nella tornata da fissare nel 2027.

Contattato dal nostro giornale, il primo cittadino ha preferito non commentare rimandando a una futura comunicazione le proprie valutazioni nel merito della decisione assunta dalla sua maggioranza.